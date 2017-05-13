Областная выставка под девизом «Создаем будущее» проходит в течение двух дней на базе ККЗ «Пенза». Здесь представлены последние разработки школьников и студентов в области образования, науки и бизнеса, организована выставка музея занимательных наук «Реактор», демонстрируются научные опыты и процессы создания уникальных продуктов.

Глава региона высоко оценил и отметил профессиональный уровень представленных проектов, рекомендовав активнее привлекать ребят к работе.

«Выставка достижений нашей молодежи дает позитивный импульс развитию инновационно-технического творчества в регионе. Дети предлагают интересные нестандартные решения, надо брать их на вооружение и смотреть, где можно использовать потенциал талантливых детей», – акцентировал внимание Иван Белозерцев.

Мероприятие проходит уже второй год и призвано не только показать достижения пензенских ребят, но и продемонстрировать возможности современного дополнительного образования.

Губернатор призвал не останавливаться на достигнутом, ежегодно обновлять экспозицию выставки и готовить новые разработки, чтобы поддерживать интерес подрастающего поколения.

«Нельзя говорить о том, что мы самые продвинутые, надо ставить цели и развиваться дальше, изучать опыт других успешных в этом направлении регионов», – нацелил глава областной исполнительной власти.

Он поручил совместно с преподавателями и воспитанниками ЦМИТов и технических кружков провести подробный анализ их деятельности и сформировать планы по совершенствованию материально-технической базы.

Особое внимание Иван Белозерцев поручил уделить повышению квалификации педагогов дополнительного образования.

«Мы обучаем врачей, учителей, в ближайшее время начнем работу с тренерами. Надо заниматься и с руководителями ЦМИТов, специалистами учреждений допобразования», – уточнил губернатор.

Глава субъекта РФ добавил, что демонстрация научных опытов и проведение экскурсий по музею занимательных наук должны носить не только развлекательный характер, но и преследовать образовательные цели.

«Надо активнее привлекать педагогов, которые на наглядных примерах объясняли бы законы физики и химии, в ходе экскурсии обучали школьников», – отметил он.

Иван Белозерцев предложил проводить на базе музея «Реактор» уроки по данным предметам, подчеркнув, что «изучение науки в таком формате будет вызывать интерес у детей».

По итогам осмотра выставки глава региона отметил также весомую роль специалистов дополнительного образования, которые сумели заинтересовать детей техническим творчеством и передать профессиональные навыки.

«Педагоги проводят большую работу, очень много занимаются с детьми, надо отметить их добросовестный труд наградами», – распорядился губернатор.