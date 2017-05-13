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Рассмотрены вопросы популяризации предоставления услуг в электронной форме
Сегодня в Пензе
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В администрации города Пензы состоялось расширенное совещание под председательством заместителя главы администрации города Пензы Андрея Шевченко. На совещании рассматривались вопросы популяризации предоставления услуг в электронной форме. Участники встречи поставили задачу по дальнейшему повышению уровня доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. С этой целью будут проведены следующие мероприятия: - разработка и распространение печатных информационных и рекламных материалов по электронным услугам; - вовлечение граждан к регистрации на Едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru; - консультирование граждан о возможностях и порядках получения электронных услуг.
В администрации города Пензы состоялось расширенное совещание под председательством заместителя главы администрации города Пензы Андрея Шевченко.
На совещании рассматривались вопросы популяризации предоставления услуг в электронной форме. Участники встречи поставили задачу по дальнейшему повышению уровня доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. С этой целью будут проведены следующие мероприятия:
- разработка и распространение печатных информационных и рекламных материалов по электронным услугам;
- вовлечение граждан к регистрации на Едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru;
- консультирование граждан о возможностях и порядках получения электронных услуг.
Новость: Администрация города Пензы 13 мая 2017
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