Рассмотрены вопросы популяризации предоставления услуг в электронной форме

В администрации города Пензы состоялось расширенное совещание под председательством заместителя главы администрации города Пензы Андрея Шевченко.

На совещании рассматривались вопросы популяризации предоставления услуг в электронной форме. Участники встречи поставили задачу по дальнейшему повышению уровня доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. С этой целью будут проведены следующие мероприятия:

- разработка и распространение печатных информационных и рекламных материалов по электронным услугам;

- вовлечение граждан к регистрации на Едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru;

- консультирование граждан о возможностях и порядках получения электронных услуг.