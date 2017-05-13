«Все должно пройти на достойном уровне, без нарушений, без тревожных моментов для детей и их родителей», - объявил губернатор при обсуждении нюансов проведения в пензенском регионе Единого государственного экзамена.

В 2017 году ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам, в том числе в обязательном порядке - по русскому языку и математике. В региональной информационной системе для сдачи государственной итоговой аттестации зарегистрированы 5337 человек (4979 выпускников текущего года, 246 выпускников прошлых лет, 112 студентов профессиональных образовательных организаций). Основной период проведения ЕГЭ стартует 29 мая и продлится до 1 июля 2017 года.

«Нужно создать все условия, чтобы дети могли сдать ЕГЭ, - обратился губернатор к главам городских округов и муниципальных районов области и министру образования региона. – Проведите профилактическую работу. Нужно предостеречь и детей, и родителей от того, чтобы не было нарушений. Объясните, что если кто-то не сдаст экзамен с первого раза, законодательством предусмотрена возможность взять паузу и сдать повторно в сентябре».

Глава региона рекомендовал главам муниципальных образований уделить особое внимание обеспечению безопасности выпускников.

«Пункты приема ЕГЭ будут работать не во всех муниципалитетах Пензенской области, - отметил он. – Транспорт, который будет предоставляться детям для поездки на экзамен, должен быть проверен. У группы, которая отправится в поездку, должен быть назначен ответственный».

В 2017 году в Пензенской области организовано 28 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены металлодетекторами, системами подавления сигналов подвижной связи и видеокамерами, ведущими трансляции в режиме онлайн.