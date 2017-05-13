Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 13 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В 2017 году в Пензенской области организовано 28 пунктов проведения ЕГЭ
Сегодня в Пензе
 

«Все должно пройти на достойном уровне, без нарушений, без тревожных моментов для детей и их родителей», - объявил губернатор при обсуждении нюансов проведения в пензенском регионе Единого государственного экзамена.

В 2017 году ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам, в том числе в обязательном порядке - по русскому языку и математике. В региональной информационной системе для сдачи государственной итоговой аттестации зарегистрированы 5337 человек (4979 выпускников текущего года, 246 выпускников прошлых лет, 112 студентов профессиональных образовательных организаций). Основной период проведения ЕГЭ стартует 29 мая и продлится до 1 июля 2017 года.

«Нужно создать все условия, чтобы дети могли сдать ЕГЭ, - обратился губернатор к главам городских округов и муниципальных районов области и министру образования региона. – Проведите профилактическую работу. Нужно предостеречь и детей, и родителей от того, чтобы не было нарушений. Объясните, что если кто-то не сдаст экзамен с первого раза, законодательством предусмотрена возможность взять паузу и сдать повторно в сентябре».

Глава региона рекомендовал главам муниципальных образований уделить особое внимание обеспечению безопасности выпускников.

«Пункты приема ЕГЭ будут работать не во всех муниципалитетах Пензенской области, - отметил он. – Транспорт, который будет предоставляться детям для поездки на экзамен, должен быть проверен. У группы, которая отправится в поездку, должен быть назначен ответственный».

В 2017 году в Пензенской области организовано 28 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены металлодетекторами, системами подавления сигналов подвижной связи и видеокамерами, ведущими трансляции в режиме онлайн.

Новость: Правительство Пензенской области 13 мая 2017
2017-05-13
Губернатор распорядился уделить особое внимание организации празднования «Последнего звонка» и выпускных балов
 В ходе видеоконференции главам муниципалитетов напомнили, что выезд школьников для традиционной встречи рассвета запрещен
 
2017-05-13
Иван Белозерцев поставил задачу дальнейшего повышения урожайности на территории Пензенской области
 В ходе совещания с руководителями администраций муниципальных образований и городских округов
 
2017-05-13
«Волшебство в наших руках»
 21 мая в 16-00 в ЦПКиО им. В.Г. Белинского начнет работу творческая мастерская
 
2017-05-13
Вице-губернатор Валерий Савин провел прием граждан по личным вопросам
 В этот день были рассмотрены обращения, касающиеся сферы здравоохранения, образования, спорта и социального аспекта
 
2017-05-13
В правительстве региона состоялась видеоконференция, которую провел губернатор Иван Белозерцев
 Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил Виктора Кувайцева
 
2017-05-13
В 2017 году в Пензенской области организовано 28 пунктов проведения ЕГЭ
 Глава региона рекомендовал главам муниципальных образований уделить особое внимание обеспечению безопасности выпускников
 
2017-05-13
Рассмотрены вопросы популяризации предоставления услуг в электронной форме
 В администрации города Пензы состоялось расширенное совещание под председательством заместителя главы администрации города Пензы Андрея Шевченко
 
2017-05-13
Губернатор посетил интерактивную площадку с лучшими научно-техническими проектами «Инноваториум – 2017»
 Иван Белозерцев поручил поощрить талантливых педагогов дополнительного образования
 
2017-05-13
Продолжаются работы по покосу травы в Ленинском районе
 Прошли работы по благоустройству территорий
 
2017-05-13
Реализация мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности
 Заседание межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области
 
2017-05-13
«Храни тепло родного очага»
 Виктор Кувайцев наградил многодетные семьи
 
2017-05-13
Формирование нового состава Общественной палаты Пензенской области завершено
 Голосование прошло на совместном заседании
 
2017-05-13
В Железнодорожном районе проверили дворовые площадки
 В ходе рабочей поездки было осмотрено 24 площадки
 
2017-05-13
Губернатор принял участие в общественной акции по высадке саженцев на Аллее Победы
 Высадку новых деревьев на Аллее Победы рядом со зданием федерального кардиоцентра вместе с главой региона поддержали активисты-общественники
 
2017-05-13
Начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев отчитался на заседании комиссии постоянной городской Думы
 Депутаты поблагодарили Юрия Голодяева
 

Новости партнеров
 
На сайте: 45ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru