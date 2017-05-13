В правительстве региона состоялась видеоконференция, которую провел губернатор Иван Белозерцев

В совещании принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев и другие ответственные лица администрации города.

На совещании, перед началом обсуждения вопросов повестки дня, губернатор Иван Белозерцев подвел итоги проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и поблагодарил, среди других глав районов области, главу администрации города Пензы Виктора Кувайцева, а также руководителей учреждений культуры Пензы, которые, по словам главы региона, очень много сделали для достойного празднования 9 мая.

На совещании были затронуты также, вопросы об организации окончания учебного года, безопасном проведении «Последнего звонка», подготовке к проведению ЕГЭ, а также об организации ремонта муниципальных дорог на территории Пензенской области.

В своем отчете о ремонте дорог, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев сообщил о том, что в городе Пензе в этом году на дорогах будут работать крупные подрядчики, имеющие достаточные человеческие и финансовые ресурсы, обеспеченные спецтехникой в полном объеме, поэтому есть уверенность в том, что контракты будут выполнены в срок и с хорошим качеством.

Заслушав информацию, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание руководства города Пензы на то, что нужно уже приступать к ремонту тротуаров с применением плитки и сообщил о принятом им решении выделить дополнительно на ремонт дорог около 200 млн рулей.

- Необходимо обеспечить качество дорожного покрытия, для этого нужно усилить общественный контроль, а в случае необходимости - избавляться от недобросовестных подрядчиков,- отметил он.