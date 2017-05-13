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Вице-губернатор Валерий Савин провел прием граждан по личным вопросам
Сегодня в Пензе
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Вице-губернатор Валерий Савин провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Губернатора и Правительства Пензенской области. В этот день были рассмотрены обращения, касающиеся сферы здравоохранения, образования, спорта и социального аспекта. Так, например, к вице-губернатору обратились жители Пензы, которые беспокоятся за организацию благоустройства футбольной площадки на территории общеобразовательного учреждения №31. «Правильно делаете, что беспокоитесь. Держите нас в курсе! Так как площадка школьная, то директор отвечает за ее пригодность. Если 20 мая сетки не будут установлены – звоните мне. Дети должны играть и заниматься спортом», — подчеркнул вице-губернатор Пензенской области. Еще одна из жительниц областного центра обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о признании ее сына инвалидом. Вице-губернатор дал указания проверить, есть ли основания присвоения инвалидности. Для этого семье надо обратиться в городскую больницу, где экспертиза установит, каково состояние пациента, который должен пройти соответствующее лечение или находиться под наблюдением врачей. Также были рассмотрены другие вопросы, касающиеся проблем ЖКХ и обеспечения жильем. Все обращения Валерий Савин взял на личный контроль. Посетители поблагодарили вице-губернатора за содействие
Вице-губернатор Валерий Савин провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Губернатора и Правительства Пензенской области.
В этот день были рассмотрены обращения, касающиеся сферы здравоохранения, образования, спорта и социального аспекта.
Так, например, к вице-губернатору обратились жители Пензы, которые беспокоятся за организацию благоустройства футбольной площадки на территории общеобразовательного учреждения №31.
«Правильно делаете, что беспокоитесь. Держите нас в курсе! Так как площадка школьная, то директор отвечает за ее пригодность. Если 20 мая сетки не будут установлены – звоните мне. Дети должны играть и заниматься спортом», — подчеркнул вице-губернатор Пензенской области.
Еще одна из жительниц областного центра обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о признании ее сына инвалидом. Вице-губернатор дал указания проверить, есть ли основания присвоения инвалидности. Для этого семье надо обратиться в городскую больницу, где экспертиза установит, каково состояние пациента, который должен пройти соответствующее лечение или находиться под наблюдением врачей.
Также были рассмотрены другие вопросы, касающиеся проблем ЖКХ и обеспечения жильем. Все обращения Валерий Савин взял на личный контроль. Посетители поблагодарили вице-губернатора за содействие
Новость: Правительство Пензенской области 13 мая 2017
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