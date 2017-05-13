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«Волшебство в наших руках»
Сегодня в Пензе
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21 мая 2017 года в 16-00 в ЦПКиО им. В.Г. Белинского начнет работу творческая мастерская «Волшебство в наших руках». Мастер по глине О.В. Петрова научит работать с этим природным материалом. Все пришедшие на занятие в мастерскую смогут слепить своими руками символ достатка и благополучия.
21 мая 2017 года в 16-00 в ЦПКиО им. В.Г. Белинского начнет работу творческая мастерская «Волшебство в наших руках».
Мастер по глине О.В. Петрова научит работать с этим природным материалом. Все пришедшие на занятие в мастерскую смогут слепить своими руками символ достатка и благополучия.
Новость: Администрация города Пензы 13 мая 2017
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