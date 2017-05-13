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 Суббота, 13 мая 2017
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Иван Белозерцев поставил задачу дальнейшего повышения урожайности на территории Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

В ходе совещания с руководителями администраций муниципальных образований и городских округов, состоявшегося в формате видеоконференцсвязи, глава Пензенской области отметил результативность работы, проведённой с сельхозпроизводителями в течение прошлого года. Очевиден тот факт, что обучающие семинары, оказание разных видов государственной поддержки хозяйствам АПК, распространение лучших практик передовиков сельскохозяйственной региональной отрасли значительно повлияли на достижение высоких результатов, вывели Пензенскую область в лидеры среди регионов Приволжского федерального округа.

«Сельхозпроизводители, которые экономят на технологиях, семенах и удобрениях, должны подумать об использовании опыта наших лидеров агропромышленной отрасли. Не все возможности пока используются для достижения лучших показателей урожайности», - констатировал Иван Белозерцев, обращаясь к участникам видеоконференции, среди которых были руководители предприятий АПК. 

«Приобретение качественной сельхозтехники, применение средств подкормки и обработки растений, новых технологий возделывания почвы с учётом климатических особенностей – всё это имеет значение. Надо подтягиваться, если вы нацелены на получение прибыли и развитие своих предприятий. Хороший урожай получают аграрии, которые вкладывают средства в развитие своих хозяйств», - подчеркнул он.

Особое внимание глава субъекта федерации уделил вопросам применения современных средств защиты растений, поручил организовать работу по своевременному информированию представителей АПК об имеющихся способах борьбы с вредителями и болезнями растений.

«Мы должны быть лидерами в сфере сельскохозяйственного производства, у нас всё для этого есть. Надо инвестировать в развитие и тогда экономика аграрных хозяйств будет с плюсом. Интенсивные технологии позволяют сегодня нашим передовикам добиваться высоких результатов, в том числе, по уровню урожайности. К этому должны стремиться все сельхозпроизводители региона», - резюмировал пензенский губернатор.

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