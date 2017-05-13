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Иван Белозерцев поставил задачу дальнейшего повышения урожайности на территории Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В ходе совещания с руководителями администраций муниципальных образований и городских округов, состоявшегося в формате видеоконференцсвязи, глава Пензенской области отметил результативность работы, проведённой с сельхозпроизводителями в течение прошлого года. Очевиден тот факт, что обучающие семинары, оказание разных видов государственной поддержки хозяйствам АПК, распространение лучших практик передовиков сельскохозяйственной региональной отрасли значительно повлияли на достижение высоких результатов, вывели Пензенскую область в лидеры среди регионов Приволжского федерального округа.
В ходе совещания с руководителями администраций муниципальных образований и городских округов, состоявшегося в формате видеоконференцсвязи, глава Пензенской области отметил результативность работы, проведённой с сельхозпроизводителями в течение прошлого года. Очевиден тот факт, что обучающие семинары, оказание разных видов государственной поддержки хозяйствам АПК, распространение лучших практик передовиков сельскохозяйственной региональной отрасли значительно повлияли на достижение высоких результатов, вывели Пензенскую область в лидеры среди регионов Приволжского федерального округа.
Новость: Правительство Пензенской области 13 мая 2017
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