Губернатор распорядился уделить особое внимание организации празднования «Последнего звонка» и выпускных балов

«Никакое, даже самое яркое событие не стоит травм или увечий, которые можно получить в случае ЧП, - констатировал он. – Сейчас родители вносят много предложений – и с самолета с парашютом прыгнуть, и на катере по Сурскому водохранилищу покататься. Это неразумно прежде всего потому, что небезопасно. Это надо пресекать и помогать школам в организации безопасных выпускных вечеров, таких, чтобы они запомнились ребятам».

Иван Белозерцев подчеркнул, что оба этих праздника – прощание со школьной жизнью, поэтому важно, чтобы в их подготовке принимали участие сами выпускники.

«Многие ребята сами готовят номера для развлекательной программы, это здорово, - отметил глава региона. – Я прошу, чтобы были назначены ответственные лица из администраций районов, которые проследят, чтобы детей достойно поздравили, чтобы отметили отличников, активистов, спортсменов, а также поблагодарили их родителей».

При обсуждении организационных вопросов губернатор заострил внимание на том, что на школьных праздниках недопустимо распитие спиртных напитков. Главам администраций рекомендовано рассмотреть возможность объявления на территории муниципалитетов 25 мая и 23 июня «безалкогольными днями», запретив продажу спиртных напитков и пива.

В ходе видеоконференции главам муниципалитетов напомнили, что выезд школьников для традиционной встречи рассвета запрещен.

«Сделать это можно на территории самого учебного заведения или в шаговой доступности от него», - проинформировал министр образования Александр Воронков.

25 мая и 23 июня в особом режиме будут работать региональный минздрав и УМВД РФ по Пензенской области. В каждой школе будут дежурить медицинские работники и сотрудники полиции.