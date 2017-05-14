В микрорайоне «Заря» приступили к асфальтировке проезжей части вдоль домов, которые готовятся к сдаче. Главе администрации города Пензы Виктору Кувайцев доложила заместитель Ирина Ширшина.

Кроме того, продолжаются работы по устройству газонов, игровых площадок, тротуаров.

- Несмотря на выходной день, работы на объектах идут полным ходом. Это значит, что подрядные организации услышали нас и чувствуют степень ответственности, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Напомним, вчера, 13 мая глава администрации города Пензы потребовал от представителя подрядной организации сдать дом в понедельник. Для этого необходимо было завершить все работы по благоустройству.