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В микрорайоне «Заря» приступили к асфальтировке проезжей части вдоль домов
Сегодня в Пензе
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В микрорайоне «Заря» приступили к асфальтировке проезжей части вдоль домов, которые готовятся к сдаче. Главе администрации города Пензы Виктору Кувайцев доложила заместитель Ирина Ширшина. Кроме того, продолжаются работы по устройству газонов, игровых площадок, тротуаров. - Несмотря на выходной день, работы на объектах идут полным ходом. Это значит, что подрядные организации услышали нас и чувствуют степень ответственности, - подчеркнул Виктор Кувайцев. Напомним, вчера, 13 мая глава администрации города Пензы потребовал от представителя подрядной организации сдать дом в понедельник. Для этого необходимо было завершить все работы по благоустройству.
В микрорайоне «Заря» приступили к асфальтировке проезжей части вдоль домов, которые готовятся к сдаче. Главе администрации города Пензы Виктору Кувайцев доложила заместитель Ирина Ширшина.
Кроме того, продолжаются работы по устройству газонов, игровых площадок, тротуаров.
- Несмотря на выходной день, работы на объектах идут полным ходом. Это значит, что подрядные организации услышали нас и чувствуют степень ответственности, - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Напомним, вчера, 13 мая глава администрации города Пензы потребовал от представителя подрядной организации сдать дом в понедельник. Для этого необходимо было завершить все работы по благоустройству.
Новость: Администрация города Пензы 14 мая 2017
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