В Тольятти (Самарская область) 13 мая 2017 года стартовало первенство ПФО по каратэ. Данные соревнования являются отборочным этапом для участия в финале Спартакиады учащихся России и первенстве России и завершатся 15 мая. Трое учащиеся ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» принимают участие в данном отборочном туре: Галкина Виктория, Краснов Максим, Талдыкин Владислав. Тренирует спортсменов тренер-преподаватель В.Г.Гаганов. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 14 мая 2017