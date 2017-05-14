Состояние зон отдыха у водоемов в Пензе проверил глава администрации Виктор Кувайцев

На территории города расположено 6 таких зон:

в районе улицы ул.Павлушкина, 27 (о.Пески);

в районе ул. Сплавная, (п. Ахуны);

в районе ул. Лядова ( ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина - южная часть);

в районе с/т «Засека» ( ул. Совхоз-техникум, 60я);

мкр. ГПЗ-24.

в районе Арбековских прудов (северо-западная часть).

Осмотрев территории, глава администрации отметил, что арендаторы приступили к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке указанных мест. Но работы предстоит еще много.

- Мы видим, что с наступлением тепла к водоемам приходят жители города. Поэтому поддерживать порядок нужно уже сейчас, - отметил Виктор Кувайцев, - Покос травы, расстановку контейнеров для сбора мусора следует провести в ближайшее время.

Также глава исполнительной власти дал поручение заместителю главы администрации Юрию Ильину и начальнику Управления ЖКХ г. Пензы Андрею Гришину проконтролировать работы по завозу свежего намывного песка, организации обеспечения безопасности людей, в том числе и обновление стендов с информационными материалами, где указаны телефоны экстренных оперативных служб, результаты лабораторных исследований проб воды, телефоны экстренных служб, информация об ответственности за совершенные административные правонарушения в общественных местах, меры безопасности на воде. В местах несанкционированного купания должны быть выставлены знаки «Купание запрещено».

Кроме того, Виктор Николаевич обратил внимание на необходимость обновления беседок, скамеек, волейбольных площадок в зонах отдыха.

- В период активного посещения населением зон отдыха на каждом объекте постоянно должен находиться человек для контроля за санитарным состоянием этих мест и соблюдением правил безопасности нахождения на водных объектах, - добавил Виктор Кувайцев. -Также следует обратиться в УМВД с просьбой, чтобы они включили в маршрут патрулирования места массового отдыха населения на воде для поддержания общественного порядка.