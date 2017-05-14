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Кубок губернатора Пензенской области по автомобильному спорту проходит в районе села Саловка Пензенского района
Сегодня в Пензе
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Мероприятие организовано клубом пензенских любителей внедорожников «Бизон» при поддержке губернатора и правительства Пензенской области, а также федерации автоспорта Пензенской области. Трасса для гонок представляет собой кольцо, на котором предусмотрено преодоление реки, болота, сваленных деревьев, искусственных ванн, перепадов высот и скоростных участков. Протяженность трассы 1км. «Дорогие друзья! Приветствую пензенских спортсменов и тех, кто приехал побороться за победу в состязаниях из других регионов! Сегодня солнечная, но прохладная погода, однако организаторы сказали, что будет жарко, и я в этом нисколько не сомневаюсь!», - обратился Иван Белозерцев к участникам соревнований, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «В эти майские дни мы испытываем особое чувство гордости за наших доблестных воинов и героических тружеников тыла. Они показали нам пример патриотизма, несокрушимой стойкости и мужества. Мы должны сохранять память об их великом подвиге!», - отметил глава региона. Он добавил, что кубок губернатора по автомобильному спорту будет проходить на территории Пензенской области ежегодно. Иван Белозерцев пожелал участникам соревнований честной борьбы, а зрителям - интересного шоу. На старт гонки вышли более 60 команд из Пензы, Мордовии, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Тамбова, которых приехали поддержать около 3000 болельщиков.
Мероприятие организовано клубом пензенских любителей внедорожников «Бизон» при поддержке губернатора и правительства Пензенской области, а также федерации автоспорта Пензенской области.
Трасса для гонок представляет собой кольцо, на котором предусмотрено преодоление реки, болота, сваленных деревьев, искусственных ванн, перепадов высот и скоростных участков. Протяженность трассы 1км.
«Дорогие друзья! Приветствую пензенских спортсменов и тех, кто приехал побороться за победу в состязаниях из других регионов! Сегодня солнечная, но прохладная погода, однако организаторы сказали, что будет жарко, и я в этом нисколько не сомневаюсь!», - обратился Иван Белозерцев к участникам соревнований, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«В эти майские дни мы испытываем особое чувство гордости за наших доблестных воинов и героических тружеников тыла. Они показали нам пример патриотизма, несокрушимой стойкости и мужества. Мы должны сохранять память об их великом подвиге!», - отметил глава региона.
Он добавил, что кубок губернатора по автомобильному спорту будет проходить на территории Пензенской области ежегодно.
Иван Белозерцев пожелал участникам соревнований честной борьбы, а зрителям - интересного шоу.
На старт гонки вышли более 60 команд из Пензы, Мордовии, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Тамбова, которых приехали поддержать около 3000 болельщиков.
Новость: Правительство Пензенской области 14 мая 2017
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