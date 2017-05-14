23 мая 2017 года в 10 - 00 в Педагогическом институте им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета в рамках проведения Третьей международной научной конференции "ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ", посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России состоится открытие фотовыставки, подготовленной Постоянной Природоохранительной комиссией Русского географического общества и Институтом степи УрО РАН.

Гости галереи смогут увидеть уникальную коллекцию, состоящую из ста фотокартин степной зоны Евразии России. Выразительные ландшафты – символы родного края, различные регионы и труднодоступные уголки природы, неожиданные и созерцательные кадры запечатленной красоты.

Педагогический институт им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета присоединяется к общероссийскому движению, посвящённому 100-летию заповедной системы России. Помощь в организации фотовыставки оказывает Молодежный клуб Русского географического общества при Пензенском областном отделении РГО.

Адрес работы фотовыставки: г. Пенза, улица Лермонтова, 37, корпус 11, Педагогический институт им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета.

Все желающие могут посетить передвижную фотовыставку «ЗАПОВЕДНАЯ ЕВРАЗИЯ», которая продлится с 23 по 25 мая 2017 года.