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«Заповедная Евразия»
Сегодня в Пензе
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23 мая 2017 года в 10 - 00 в Педагогическом институте им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета в рамках проведения Третьей международной научной конференции "ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ", посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России состоится открытие фотовыставки, подготовленной Постоянной Природоохранительной комиссией Русского географического общества и Институтом степи УрО РАН. Гости галереи смогут увидеть уникальную коллекцию, состоящую из ста фотокартин степной зоны Евразии России. Выразительные ландшафты – символы родного края, различные регионы и труднодоступные уголки природы, неожиданные и созерцательные кадры запечатленной красоты. Педагогический институт им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета присоединяется к общероссийскому движению, посвящённому 100-летию заповедной системы России. Помощь в организации фотовыставки оказывает Молодежный клуб Русского географического общества при Пензенском областном отделении РГО. Адрес работы фотовыставки: г. Пенза, улица Лермонтова, 37, корпус 11, Педагогический институт им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета. Все желающие могут посетить передвижную фотовыставку «ЗАПОВЕДНАЯ ЕВРАЗИЯ», которая продлится с 23 по 25 мая 2017 года.
23 мая 2017 года в 10 - 00 в Педагогическом институте им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета в рамках проведения Третьей международной научной конференции "ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ", посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России состоится открытие фотовыставки, подготовленной Постоянной Природоохранительной комиссией Русского географического общества и Институтом степи УрО РАН.
Гости галереи смогут увидеть уникальную коллекцию, состоящую из ста фотокартин степной зоны Евразии России. Выразительные ландшафты – символы родного края, различные регионы и труднодоступные уголки природы, неожиданные и созерцательные кадры запечатленной красоты.
Педагогический институт им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета присоединяется к общероссийскому движению, посвящённому 100-летию заповедной системы России. Помощь в организации фотовыставки оказывает Молодежный клуб Русского географического общества при Пензенском областном отделении РГО.
Адрес работы фотовыставки: г. Пенза, улица Лермонтова, 37, корпус 11, Педагогический институт им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета.
Все желающие могут посетить передвижную фотовыставку «ЗАПОВЕДНАЯ ЕВРАЗИЯ», которая продлится с 23 по 25 мая 2017 года.
Новость: Игорь Пантюшов 14 мая 2017
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