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Изменится расписание движения пригородных поездов
Сегодня в Пензе
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В связи с ремонтом пути на участке Новообразцовое –Пенза Куйбышевской железной дороги изменится расписание движения пригородных поездов. 22,24 мая 2017 года пригородный поезд № 6119 отправится со станции Кузнецк в 16ч.40 мин. и прибудет на станцию Пенза-1 в 19ч.01мин. 23 мая пригородный поезд №6119 отправиться со станции Кузнецк в 16ч.47 мин. и прибудет на станцию Пенза -1 в 18ч.54мин. 22 мая пригородный поезд № 6122 отправится со станции Пенза-1 в 20ч.23 мин. и прибудет на станцию Кузнецк в 22 ч.30 мин. 23,24 мая пригородный поезд № 6118 отправится со станции Пенза-1 в 9ч.24мин. и прибудет на станцию Кузнецк в 11ч.31мин. Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а, также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород».
В связи с ремонтом пути на участке Новообразцовое –Пенза Куйбышевской железной дороги изменится расписание движения пригородных поездов.
22,24 мая 2017 года пригородный поезд № 6119 отправится со станции Кузнецк в 16ч.40 мин. и прибудет на станцию Пенза-1 в 19ч.01мин.
23 мая пригородный поезд №6119 отправиться со станции Кузнецк в 16ч.47 мин. и прибудет на станцию Пенза -1 в 18ч.54мин.
22 мая пригородный поезд № 6122 отправится со станции Пенза-1 в 20ч.23 мин. и прибудет на станцию Кузнецк в 22 ч.30 мин.
23,24 мая пригородный поезд № 6118 отправится со станции Пенза-1 в 9ч.24мин. и прибудет на станцию Кузнецк в 11ч.31мин.
Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а, также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород».
Новость: Пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Иванович Спатар 14 мая 2017
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