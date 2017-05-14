В Малосердобинском краеведческом музее хранятся фронтовые солдатские письма

Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Уходят из жизни ветераны. Но в памяти народной и поныне живы страдания военных лет и бессмертное мужество народа. Свидетелями этого являются фронтовые письма! Кому из людей старшего поколения не известны самодельные бумажные треугольники! Это завещания погибших героев живым! Это голоса, которым никогда не умолкнуть, как бы далеко ни отодвинулось время. Это неиссякаемый источник мужества и веры в будущее. Это история войны, написанная кровью храбрых. Это история, написанная бойцами в окопах и землянках.

В Малосердобинском краеведческом музее хранятся подобные солдатские письма. «Письма Победы», так называлась тема музейного урока в зале воинской славы музея, на котором присутствовали первоклассники многопрофильного лицея. Урок провела экскурсовод Вера Плотникова.