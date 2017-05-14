В селе Никольском состоялась встреча главы районной администрации с населением

Валерий Костин выступил с отчетом о результатах деятельности за 2016 год и поделился планами на 2017-й. Были обозначены приоритетные направления социально-экономического развития Кузнецкого района, в том числе, увеличение рабочих мест.

После собрания глава районной администрации провел прием граждан по личным вопросам.

Ни одно обращение не осталось без внимания. Все вопросы занесены в протокол, их решение взято на контроль главы администрации Кузнецкого района. На встрече присутствовало 37 человек.