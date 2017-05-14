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В Никольске прошла ежегодная массовая зарядка, посвященная Международному дню семьи
Сегодня в Пензе
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Массовая зарядка объединила свыше 5 тысяч жителей и гостей Никольского района. С приветственным словом к участникам обратилась глава администрации Никольского района Людмила Линина. Людмила Валентиновна пожелала участникам акции отличного настроения, заряда положительных эмоций, бодрости духа и крепкого здоровья. В зарядке приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты Никольского технологического колледжа имени А.Д. Оболенского, работники предприятий и организаций района. Самые младшие участники акции пришли на зарядку с одним из родителей, а кто-то и целыми семьями. У всех участников зарядки на шее были повязаны галстуки цвета флагов Российской федерации, Пензенской области и Никольского района. Зарядку вместе с населением выполняли депутаты районного и городского Собрания представителей. Массовая зарядка проводилась старшим тренером-преподавателем отделения плавания детско-юношеской спортивной школы Никольского района Светланой Малаховой и воспитанниками хореографического отделения "Гармония" Никольской районной детской школы искусств (руководитель Алена Жесткова).
Массовая зарядка объединила свыше 5 тысяч жителей и гостей Никольского района.
С приветственным словом к участникам обратилась глава администрации Никольского района Людмила Линина. Людмила Валентиновна пожелала участникам акции отличного настроения, заряда положительных эмоций, бодрости духа и крепкого здоровья.
В зарядке приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты Никольского технологического колледжа имени А.Д. Оболенского, работники предприятий и организаций района.
Самые младшие участники акции пришли на зарядку с одним из родителей, а кто-то и целыми семьями. У всех участников зарядки на шее были повязаны галстуки цвета флагов Российской федерации, Пензенской области и Никольского района.
Зарядку вместе с населением выполняли депутаты районного и городского Собрания представителей.
Массовая зарядка проводилась старшим тренером-преподавателем отделения плавания детско-юношеской спортивной школы Никольского района Светланой Малаховой и воспитанниками хореографического отделения "Гармония" Никольской районной детской школы искусств (руководитель Алена Жесткова).
Новость: Администрация Никольского района 14 мая 2017
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