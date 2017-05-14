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В Городищенской районной библиотеке обсудили актуальные вопросы связанные с программой материнского (семейного) капитала
Сегодня в Пензе
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В Городищенской районной библиотеке прошла встреча населения со специалистом Управления пенсионного фонда РФ по Городищенскому району Еленой Деменковой. Цель мероприятия - информирование населения о государственной программе по материнскому (семейному) капиталу. Специалист пенсионного фонда дала пошаговую инструкцию для распоряжения материнским капиталом на нужды ребёнка-инвалида, а также познакомила участников мероприятия с перечнем товаров и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
В Городищенской районной библиотеке прошла встреча населения со специалистом Управления пенсионного фонда РФ по Городищенскому району Еленой Деменковой.
Цель мероприятия - информирование населения о государственной программе по материнскому (семейному) капиталу.
Специалист пенсионного фонда дала пошаговую инструкцию для распоряжения материнским капиталом на нужды ребёнка-инвалида, а также познакомила участников мероприятия с перечнем товаров и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Новость: Администрация Городищенского района 14 мая 2017
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