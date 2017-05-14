В Городищенской районной библиотеке обсудили актуальные вопросы связанные с программой материнского (семейного) капитала

В Городищенской районной библиотеке прошла встреча населения со специалистом Управления пенсионного фонда РФ по Городищенскому району Еленой Деменковой.

Цель мероприятия - информирование населения о государственной программе по материнскому (семейному) капиталу.



Елена Деменкова рассказала присутствующим о том кому выдается государственный сертификат на материнский капитал, как можно распорядиться этими средствами, а так же об общем пакете документов для направления материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Специалист пенсионного фонда дала пошаговую инструкцию для распоряжения материнским капиталом на нужды ребёнка-инвалида, а также познакомила участников мероприятия с перечнем товаров и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.



В заключение встречи все присутствующие получили буклеты с информационным материалом по материнскому (семейному) капиталу.