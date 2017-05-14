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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт дорог в райцентре
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт дорог в селе Лопатино. Руководитель района осмотрел ход проводимых работ по улице Юбилейной, поинтересовался качеством выполнения их. На момент приезда руководителя района работники Шемышейского ООО «Жилищно-Коммунальное хозяйство» снимали верхний слой разрушенного дорожного покрытия. Ришат Рифатович провел рабочую встречу с дорожниками, в ходе беседы коснулись сроков и качества проводимых работ, а также дал ряд поручений по обустройству обочин.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт дорог в селе Лопатино. Руководитель района осмотрел ход проводимых работ по улице Юбилейной, поинтересовался качеством выполнения их. На момент приезда руководителя района работники Шемышейского ООО «Жилищно-Коммунальное хозяйство» снимали верхний слой разрушенного дорожного покрытия.
Ришат Рифатович провел рабочую встречу с дорожниками, в ходе беседы коснулись сроков и качества проводимых работ, а также дал ряд поручений по обустройству обочин.
Новость: Администрация Лопатинского района 14 мая 2017
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