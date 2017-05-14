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«Поющее детство»
Сегодня в Пензе
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В филиале детской школы искусств Бессоновского района с. Чемодановка в рамках V районного фестиваля вокального и хорового искусства «Поющее детство», посвященного Году экологии, состоялось прослушивание детских вокальных ансамблей младших и старших классов «Веселые нотки». Фестиваль призван всемерно способствовать развитию и пропаганде детского хорового искусства, выявлению новых талантливых исполнителей, повышению исполнительского мастерства и активизацию творческой деятельности детских хоровых коллективов. Ребята эмоционально, с удовольствием исполняли песни современных композиторов о Родине, природе и хорошем настроении. Учащихся детской школы искусств к данному фестивалю подготовили преподаватель Тамара Кожеурова и концертмейстер Ольга Киндеева.
В филиале детской школы искусств Бессоновского района с. Чемодановка в рамках V районного фестиваля вокального и хорового искусства «Поющее детство», посвященного Году экологии, состоялось прослушивание детских вокальных ансамблей младших и старших классов «Веселые нотки». Фестиваль призван всемерно способствовать развитию и пропаганде детского хорового искусства, выявлению новых талантливых исполнителей, повышению исполнительского мастерства и активизацию творческой деятельности детских хоровых коллективов.
Ребята эмоционально, с удовольствием исполняли песни современных композиторов о Родине, природе и хорошем настроении. Учащихся детской школы искусств к данному фестивалю подготовили преподаватель Тамара Кожеурова и концертмейстер Ольга Киндеева.
Новость: Администрация Бессоновского района 14 мая 2017
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