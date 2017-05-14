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Сотрудники пожарной части Лунинского района приняли участие в акции «Чистый берег»
Сегодня в Пензе
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В целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах водоемов 10 мая 2017 года сотрудники пожарной части приняли участие в акции «Чистый берег». Люди в форме убрали осколки от битых бутылок, пустые жестяные банки и пакеты, оставленные отдыхающими возле рек. В ходе акции приведены в порядок берега р.Сура и Гольцовского пруда, собрано 25 мешков мусора.
В целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах водоемов 10 мая 2017 года сотрудники пожарной части приняли участие в акции «Чистый берег». Люди в форме убрали осколки от битых бутылок, пустые жестяные банки и пакеты, оставленные отдыхающими возле рек.
В ходе акции приведены в порядок берега р.Сура и Гольцовского пруда, собрано 25 мешков мусора.
Новость: Администрация Лунинского района 14 мая 2017
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