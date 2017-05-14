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Мы – за чистое село!»
Сегодня в Пензе
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Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района провели экологическую акцию «Мы – за чистое село!» для жителей с. Вадинск. Участники акции призывали жителей села быть ответственными в своем поведении на природе, раздавали листовки с призывами «Пусть всегда будет наше село чистым, красивым, зеленым», «Нельзя сжигать сухую траву», памятки «Береги природу – сбережешь себя!», рекомендации по использованию бесполезных пластиковых бутылок «Превратим отходы в доходы». В заключение акции библиотекари собрали мусор по улице Университетской, чтобы своим личным примером показать сельчанам, «не мусорьте там, где живете». Мы, организаторы акции обращаемся ко всем жителям села с огромной просьбой: «Не захламляйте территорию! Не накапливайте мусор! Будьте хозяевами на своей земле! Перестаньте бросать мусор по обочинам дорог и в местах отдыха. Ведь чисто не там где убирают, а там, где не мусорят!».
Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района провели экологическую акцию «Мы – за чистое село!» для жителей с. Вадинск.
Участники акции призывали жителей села быть ответственными в своем поведении на природе, раздавали листовки с призывами «Пусть всегда будет наше село чистым, красивым, зеленым», «Нельзя сжигать сухую траву», памятки «Береги природу – сбережешь себя!», рекомендации по использованию бесполезных пластиковых бутылок «Превратим отходы в доходы». В заключение акции библиотекари собрали мусор по улице Университетской, чтобы своим личным примером показать сельчанам, «не мусорьте там, где живете».
Мы, организаторы акции обращаемся ко всем жителям села с огромной просьбой: «Не захламляйте территорию! Не накапливайте мусор! Будьте хозяевами на своей земле! Перестаньте бросать мусор по обочинам дорог и в местах отдыха. Ведь чисто не там где убирают, а там, где не мусорят!».
Новость: Администрация Вадинского района 14 мая 2017
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