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«Красоту творим своими руками»
Сегодня в Пензе
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В Музее народного творчества Спасского района открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Красоту творим своими руками», посвященная Дню семьи. В экспозиции представлены яркие разноцветные работы: сказочные деревья, декоративные цветы, которые наполнены теплом и возвращают нас в счастливое детство своего родного дома. На выставке, развернутой в одном из залов Музея, представлены поделки кропотливо изготовленные руками молодой мамы семьи Рожковых.
В Музее народного творчества Спасского района открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Красоту творим своими руками», посвященная Дню семьи.
В экспозиции представлены яркие разноцветные работы: сказочные деревья, декоративные цветы, которые наполнены теплом и возвращают нас в счастливое детство своего родного дома.
На выставке, развернутой в одном из залов Музея, представлены поделки кропотливо изготовленные руками молодой мамы семьи Рожковых.
Новость: Администрация Спасского района 14 мая 2017
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