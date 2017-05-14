В Музее народного творчества Спасского района открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Красоту творим своими руками», посвященная Дню семьи.

В экспозиции представлены яркие разноцветные работы: сказочные деревья, декоративные цветы, которые наполнены теплом и возвращают нас в счастливое детство своего родного дома.

На выставке, развернутой в одном из залов Музея, представлены поделки кропотливо изготовленные руками молодой мамы семьи Рожковых.