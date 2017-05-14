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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 14 мая 2017
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Состоялось очередное заседание административной комиссии Наровчатского района
Сегодня в Пензе
 

В администрации Наровчатского района состоялось очередное заседание административной комиссии.

Комиссия рассмотрела  4 административных дела по неисполнению  муниципальных правовых актов. По каждому вопросу приняты соответствующие решения.

Новость: Администрация Наровчатского района 14 мая 2017
2017-05-14
Команда Сердобского района стала победителем областной Спартакиады допризывной молодежи и ветеранов боевых действий
 Проходила Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Пензенской области
 
2017-05-14
На территории Тамалинского района прошла операция «Условник»
 В ходе рейдов посещены 29 граждан, состоящих на учёте
 
2017-05-14
«День акушера – гинеколога » и «День психиатра»
 В Белинской районной больнице прошла профилактическая акция
 
2017-05-14
В селах Новопятинского сельсовета состоялся прием граждан главой администрации Нижнеломовского района
 В ходе мероприятия Николай Ахтямович провел прием граждан по личным вопросам в селах Новая Нявка, Кривозерье и Новая Пятина
 
2017-05-14
Состоялось очередное заседание административной комиссии Наровчатского района
 По каждому вопросу приняты соответствующие решения
 
2017-05-14
«Красоту творим своими руками»
 Выставка декоративно-прикладного искусства
 
2017-05-14
Мы – за чистое село!»
 В библиотеках Вадинского района проходят мероприятия в рамках Года экологии в России
 
2017-05-14
Сотрудники пожарной части Лунинского района приняли участие в акции «Чистый берег»
 В ходе акции приведены в порядок берега р.Сура и Гольцовского пруда, собрано 25 мешков мусора
 
2017-05-14
«Поющее детство»
 Состоялось прослушивание детских вокальных ансамблей младших и старших классов «Веселые нотки»
 
2017-05-14
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт дорог в райцентре
 Ришат Рифатович провел рабочую встречу с дорожниками
 
2017-05-14
В Городищенской районной библиотеке обсудили актуальные вопросы связанные с программой материнского (семейного) капитала
 Цель мероприятия - информирование населения о государственной программе
 
2017-05-14
В Никольске прошла ежегодная массовая зарядка, посвященная Международному дню семьи
 Массовая зарядка объединила свыше 5 тысяч жителей и гостей Никольского района
 
2017-05-14
В селе Никольском состоялась встреча главы районной администрации с населением
 Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин провел встречу с населением
 
2017-05-14
В Малосердобинском краеведческом музее хранятся фронтовые солдатские письма
 Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны
 
2017-05-14
Изменится расписание движения пригородных поездов
 В связи с ремонтом железнодорожного пути на участке Новообразцовое -Пенза
 

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