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В селах Новопятинского сельсовета состоялся прием граждан главой администрации Нижнеломовского района
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев с руководителями структурных подразделений провел выездное мероприятие «День главы» на территории Новопятинского сельсовета. В ходе мероприятия Николай Ахтямович провел прием граждан по личным вопросам в селах Новая Нявка, Кривозерье и Новая Пятина. Во время приема жители села обращались по вопросам ремонта дороги "Новая Пятина-Кривозерье", грейдерования уличных дорог, улучшения качества оказания услуг в сфере здравоохранения. Жители села Новая Пятина интересовались социальными льготами для матери-одиночки, условиями получения и использования материнского капитала. Прозвучали вопросы граждан по организации водоснабжения. Участники мероприятия посетили объекты социально-культурного и образовательного назначения, ФАП, детский сад, школу, библиотечно-досуговый центр, объехали отдельные улицы, где также посмотрели благоустройство частных домовладений. Подведение итогов состоялось в здании БДЦ села Новая Пятина. В заключении мероприятия были подведены итоги деятельности администрации Новопятинского сельсовета за 2016 год и 1 квартал 2017 года , где с докладом выступили глава администрации Новопятинского сельсовета Людмила Пустовалова, начальники отделов и управлений администрации Нижнеломовского района.
Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев с руководителями структурных подразделений провел выездное мероприятие «День главы» на территории Новопятинского сельсовета.
В ходе мероприятия Николай Ахтямович провел прием граждан по личным вопросам в селах Новая Нявка, Кривозерье и Новая Пятина.
Во время приема жители села обращались по вопросам ремонта дороги "Новая Пятина-Кривозерье", грейдерования уличных дорог, улучшения качества оказания услуг в сфере здравоохранения.
Жители села Новая Пятина интересовались социальными льготами для матери-одиночки, условиями получения и использования материнского капитала. Прозвучали вопросы граждан по организации водоснабжения.
Участники мероприятия посетили объекты социально-культурного и образовательного назначения, ФАП, детский сад, школу, библиотечно-досуговый центр, объехали отдельные улицы, где также посмотрели благоустройство частных домовладений.
Подведение итогов состоялось в здании БДЦ села Новая Пятина.
В заключении мероприятия были подведены итоги деятельности администрации Новопятинского сельсовета за 2016 год и 1 квартал 2017 года , где с докладом выступили глава администрации Новопятинского сельсовета Людмила Пустовалова, начальники отделов и управлений администрации Нижнеломовского района.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 14 мая 2017
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