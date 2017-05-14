В селах Новопятинского сельсовета состоялся прием граждан главой администрации Нижнеломовского района

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев с руководителями структурных подразделений провел выездное мероприятие «День главы» на территории Новопятинского сельсовета. В ходе мероприятия Николай Ахтямович провел прием граждан по личным вопросам в селах Новая Нявка, Кривозерье и Новая Пятина. Во время приема жители села обращались по вопросам ремонта дороги "Новая Пятина-Кривозерье", грейдерования уличных дорог, улучшения качества оказания услуг в сфере здравоохранения. Жители села Новая Пятина интересовались социальными льготами для матери-одиночки, условиями получения и использования материнского капитала. Прозвучали вопросы граждан по организации водоснабжения. Участники мероприятия посетили объекты социально-культурного и образовательного назначения, ФАП, детский сад, школу, библиотечно-досуговый центр, объехали отдельные улицы, где также посмотрели благоустройство частных домовладений. Подведение итогов состоялось в здании БДЦ села Новая Пятина. В заключении мероприятия были подведены итоги деятельности администрации Новопятинского сельсовета за 2016 год и 1 квартал 2017 года , где с докладом выступили глава администрации Новопятинского сельсовета Людмила Пустовалова, начальники отделов и управлений администрации Нижнеломовского района.

Новость: Администрация Нижнеломовского района 14 мая 2017