|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«День акушера – гинеколога » и «День психиатра»
Сегодня в Пензе
|
В рамках акции в поликлинике в кабинете № 204 будет вела прием врач акушер – гинеколог Акимова Елена Александровна, в № 109-врач – психиатр Толстикова Ольга Павловна. Врачами проводился первичный осмотр пациентов, и по необходимости, параклинические обследования. В целях упорядочивания потока пациентов запись на прием осуществлялась на сайте «Penzadoktor» или по телефону регистратуры 2-05-13 и 89063962345
В рамках акции в поликлинике в кабинете № 204 будет вела прием врач акушер – гинеколог Акимова Елена Александровна, в № 109-врач – психиатр Толстикова Ольга Павловна.
Врачами проводился первичный осмотр пациентов, и по необходимости, параклинические обследования. В целях упорядочивания потока пациентов запись на прием осуществлялась на сайте «Penzadoktor» или по телефону регистратуры 2-05-13 и 89063962345
Новость: Администрация Белинского района 14 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru