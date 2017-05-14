В рамках акции в поликлинике в кабинете № 204 будет вела прием врач акушер – гинеколог Акимова Елена Александровна, в № 109-врач – психиатр Толстикова Ольга Павловна. Врачами проводился первичный осмотр пациентов, и по необходимости, параклинические обследования. В целях упорядочивания потока пациентов запись на прием осуществлялась на сайте «Penzadoktor» или по телефону регистратуры 2-05-13 и 89063962345

Новость: Администрация Белинского района 14 мая 2017