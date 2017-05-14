На территории Тамалинского района прошла операция «Условник»

В рамках проведения операции «Условник» в Тамалинском районе осуществляются межведомственные комплексные рейды по лицам, состоящим на учёте в филиале по Тамалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области.

В состав рабочей группы вошли: помощник главы администрации Тамалинского района Татьяна Терентьева, участковые уполномоченные Ое МВД России по Тамалинскому району, начальник филиала по Тамалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области Сергей Денисов, члены общественных формирований правоохранительной направленности.

В ходе рейдов посещены 29 граждан, состоящих на учёте в филиале по Тамалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области, с которыми проведена профилактическая беседа о недопущении совершения административных правонарушений и повторных преступлений.