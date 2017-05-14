Команда Сердобского района стала победителем областной Спартакиады допризывной молодежи и ветеранов боевых действий

Проходила Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Пензенской области. Соревнования проходили по полиатлону (легкая атлетика, плавание, подтягивание на перекладине, метание гранаты, прыжки в длину с места, стрельба из пневматической винтовки) и военной подготовке. Команда Сердобского района в составе Баскакова Сергея, Мартынова Вадима (оба МОУ СОШ с.Мещерское), Митькина Дмитрия, Мухамеджанова Наиля (оба МОУ СОШ №9) и Горина Дмитрия (СМТ) стала победителем в полиатлоне и заняла 3 место в военной подготовке.

В личном зачете Баскаков Сергей стал победителем в полиатлоне, а Мартынов Вадим серебряным призером. По итогам прошедших соревнований команда Сердобского района стала победителем в общекомандном зачете.