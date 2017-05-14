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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Международным днем семьи
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником - Международным днем семьи! Для каждого из нас семья – неиссякаемый источник любви В Сурском крае есть немало прекрасных семейных пар, отметивших «золотую» или «серебряную» свадьбу. Они – яркий пример истинной верности и взаимопонимания, поддержки и искренней заботы. Чем больше будет таких семей, тем крепче станет регион, тем могущественнее станет наша великая Родина. Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия! Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Международным днем семьи!
Для каждого из нас семья – неиссякаемый источник любви
В Сурском крае есть немало прекрасных семейных пар, отметивших «золотую» или «серебряную» свадьбу. Они – яркий пример истинной верности и взаимопонимания, поддержки и искренней заботы. Чем больше будет таких семей, тем крепче станет регион, тем могущественнее станет наша великая Родина.
Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия!
Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области 15 мая 2017
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