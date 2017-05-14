Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем семьи

Дорогие жители города Пензы!

Сердечно и тепло поздравляю вас с Международным днем семьи!

Для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, источник любви, добра, душевной теплоты. Это место, где нас любят, где всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Именно в семье мы делаем свои первые шаги, учимся видеть прекрасное, познаем мир, получаем те нравственные ориентиры, по которым строим свою дальнейшую жизнь.

Сегодня муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы укрепить институт семьи, поддержать тех, кто нуждается в социальной помощи. Радует, что проведение социальной и демографической политики в городе дает положительные результаты – наблюдается тенденция роста рождаемости и увеличение количества многодетных семей.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы у вас всегда был повод порадоваться за детей, а старшим членам семьи неизменно хватало заботы и внимания. Пусть уютный и крепкий очаг согревает и объединяет вас. Счастья вам, радости, здоровья и благополучия!

С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев

