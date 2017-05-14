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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 15 мая 2017
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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем семьи
Сегодня в Пензе
 

Дорогие жители города Пензы!

Сердечно и тепло поздравляю вас с Международным днем семьи!

Для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, источник любви, добра, душевной теплоты. Это место, где нас любят, где всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Именно в семье мы делаем свои первые шаги, учимся видеть прекрасное, познаем мир, получаем те нравственные ориентиры, по которым строим свою дальнейшую жизнь. 

Сегодня муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы укрепить институт семьи, поддержать тех, кто нуждается в социальной помощи. Радует, что проведение социальной и демографической политики в городе дает положительные результаты – наблюдается тенденция роста рождаемости и увеличение количества многодетных семей.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы у вас всегда был повод порадоваться за детей, а старшим членам семьи неизменно хватало заботы и внимания. Пусть уютный и крепкий очаг согревает и объединяет вас. Счастья вам, радости, здоровья и благополучия!

С уважением, глава администрации города Пензы  В.Н. Кувайцев
 

Новость: Администрация города Пензы 15 мая 2017
2017-05-15
В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд
 Пензенцы выступили на Кубке России, где в этот раз показали отличный результат, завоевав «золото», два «серебра» и две «бронзы»
 
2017-05-15
В программе «Доброе утро» на 1 канале покажут «Парад детских колясок»
 Вот уже третий год подряд аллеи ЦПКиО им. В.Г. Белинского украшают яркие разноцветные экипажи с маленькими пассажирами
 
2017-05-15
Никита Горбатов – второй на всероссийских соревнованиях по дзюдо
 В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов из 35 регионов страны и зарубежья
 
2017-05-15
Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем семьи
 Администрация города Пензы
 
2017-05-15
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Международным днем семьи
 Правительство Пензенской области
 
2017-05-14
Команда Сердобского района стала победителем областной Спартакиады допризывной молодежи и ветеранов боевых действий
 Проходила Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Пензенской области
 
2017-05-14
На территории Тамалинского района прошла операция «Условник»
 В ходе рейдов посещены 29 граждан, состоящих на учёте
 
2017-05-14
«День акушера – гинеколога » и «День психиатра»
 В Белинской районной больнице прошла профилактическая акция
 
2017-05-14
В селах Новопятинского сельсовета состоялся прием граждан главой администрации Нижнеломовского района
 В ходе мероприятия Николай Ахтямович провел прием граждан по личным вопросам в селах Новая Нявка, Кривозерье и Новая Пятина
 
2017-05-14
Состоялось очередное заседание административной комиссии Наровчатского района
 По каждому вопросу приняты соответствующие решения
 
2017-05-14
«Красоту творим своими руками»
 Выставка декоративно-прикладного искусства
 
2017-05-14
Мы – за чистое село!»
 В библиотеках Вадинского района проходят мероприятия в рамках Года экологии в России
 
2017-05-14
Сотрудники пожарной части Лунинского района приняли участие в акции «Чистый берег»
 В ходе акции приведены в порядок берега р.Сура и Гольцовского пруда, собрано 25 мешков мусора
 
2017-05-14
«Поющее детство»
 Состоялось прослушивание детских вокальных ансамблей младших и старших классов «Веселые нотки»
 
2017-05-14
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт дорог в райцентре
 Ришат Рифатович провел рабочую встречу с дорожниками
 

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