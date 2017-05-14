Воспитанник пензенской школы дзюдо Никита Горбатов занял вторую ступень пьедестала в весовой категории до 46 кг. на открытых соревнованиях всероссийского уровня «Праздник дзюдо». Борьбу за победу вели юноши 11-14 лет (2003-2006 годов рождения) в воскресенье, 14 мая 2017 года.

«Второй день соревнований в Магадане принёс Пензе серебряную медаль. Накануне Роман Кулыгин завоевал «золото» в весовой категории до 50 кг. Чуть не хватило соревновательного опыта Владиславу Бурментьеву, который проиграл поединок за третье место. В целом, ребята показали достойные результаты, хотя сказались изнурительная дорога на Дальний Восток и существенная разница в часовых поясах», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов из 35 регионов страны и зарубежья.

Кроме соревнований, пензенцы приняли участие в семинарах, которые провели тренеры сборной команды России по дзюдо Евгений Кулдин и Жан Пьер Жибер, а свободное от спорта время посвятили знакомству с достопримечательностями столицы Колымы.