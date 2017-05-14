В программе «Доброе утро» на 1 канале покажут «Парад детских колясок»

Вот уже третий год подряд аллеи ЦПКиО им. В.Г. Белинского украшают яркие разноцветные экипажи с маленькими пассажирами. Это торжественное шествие участников семейного праздника «Парад детских колясок».

Мероприятие приурочено к Международному дню семьи и проводится при поддержке Управления образования г. Пензы. В этом году торжество выпало на 14 мая, и в 16-00 на суд компетентного жюри 22 семьи представили оформленные детские коляски в 3-х номинациях. К сожалению, 4-ая номинация «Говорящая фамилия» не была представлена ни одним участником. Согласно положению, в каждой номинации должен быть один победитель. В номинации «Вокруг света» победу одержали Левины, представив Олимпийский город Сочи.

Семья Скрягиных стали первыми в номинации «Мой любимый аттракцион». Их коляска была оформлена в виде одного из старейших аттракционов парка – «Лошадки». Номинация «Экологический калейдоскоп» была самая многочисленная, и здесь определились сразу два претендента на победу – семьи Сайковых с коляской «Планета земля» и Шуркиных в образе «Лесной феи».

Победители получили пропуска на аттракционы парка до конца 196-го сезона. Никто из участников не остался без призов. В этом помогли спонсоры праздника – компания по продаже игрушек «Дельфин» и детский глянцевый журнал «KiDS Club». Парк, в свою очередь, наградил всех дипломами участника, подарочным изданием книги о нашем городе, а также комплектами детской одежды. Праздник сопровождался музыкальными номерами в исполнении вокально-эстрадной студии «Маэстро».

Главным сюрпризом для всех гостей парка стало присутствие съемочной группы 1 канала. Теперь каждый, попавший в объектив камеры, сможет увидеть себя в программе «Доброе утро».