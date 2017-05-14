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В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд
Сегодня в Пензе
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Уже несколько лет министерство физической культуры и спорта Пензенской области и федерация пейнтбола Пензенской области приглашают в Пензу лучшие команды Приволжского федерального округа на отборочный этап Кубка России. Пенза всегда отличалась отличной подготовкой и высоким уровнем проведением турнира такого уровня. Благодаря этому, нашему городу доверяют открывать новый пейнтбольный сезон. В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд. Одновременно с Кубком России проходил чемпионат Пензенской области. В этот раз в Чемпионате участвовало 6 команд, которые определили чемпиона Пензенской области 2017 года. Пензенцы выступили в Кубке России, где в этот раз показали отличный результат, завоевав «золото», два «серебра» и две «бронзы». В турнирах приняли участие около двухсот спортсменов, тренеров и судей. Соревнования длились более двенадцати часов, с 9 до 21.30. Закончился турнир под лучами прожекторов стадиона. Участники соревнований и победители поблагодарили федерацию пейнтбола Пензенской области за отличную организацию и радушный прием. Результаты Кубка России. Дивизион 2: Первое место – «Чингизхан» (г. Казань). Второе место – «Кемперы» (г. Пенза). Третье место – «Спарта» (г. Пенза). Дивизион 3: Первое место – «Рубикон» (г. Уфа). Второе место – «Грей» (г. Самара). Третье место – «451F» (г. Ульяновск). Дивизион 4: Первое место – «Разбойники» (г. Пенза). Второе место – «Адреналин» (г. Пенза). Третье место – «Самара» (г. Самара). Результаты Чемпионата Пензенской области по пейнтболу. Первое место – «Кемперы» (г. Пенза). Второе место – «Разбойники» (г. Пенза). Третье место – «Адреналин» (г. Пенза).
Уже несколько лет министерство физической культуры и спорта Пензенской области и федерация пейнтбола Пензенской области приглашают в Пензу лучшие команды Приволжского федерального округа на отборочный этап Кубка России. Пенза всегда отличалась отличной подготовкой и высоким уровнем проведением турнира такого уровня. Благодаря этому, нашему городу доверяют открывать новый пейнтбольный сезон.
В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд.
Одновременно с Кубком России проходил чемпионат Пензенской области. В этот раз в Чемпионате участвовало 6 команд, которые определили чемпиона Пензенской области 2017 года.
Пензенцы выступили в Кубке России, где в этот раз показали отличный результат, завоевав «золото», два «серебра» и две «бронзы».
В турнирах приняли участие около двухсот спортсменов, тренеров и судей. Соревнования длились более двенадцати часов, с 9 до 21.30. Закончился турнир под лучами прожекторов стадиона.
Участники соревнований и победители поблагодарили федерацию пейнтбола Пензенской области за отличную организацию и радушный прием.
Результаты Кубка России.
Дивизион 2:
Первое место – «Чингизхан» (г. Казань).
Второе место – «Кемперы» (г. Пенза).
Третье место – «Спарта» (г. Пенза).
Дивизион 3:
Первое место – «Рубикон» (г. Уфа).
Второе место – «Грей» (г. Самара).
Третье место – «451F» (г. Ульяновск).
Дивизион 4:
Первое место – «Разбойники» (г. Пенза).
Второе место – «Адреналин» (г. Пенза).
Третье место – «Самара» (г. Самара).
Результаты Чемпионата Пензенской области по пейнтболу.
Первое место – «Кемперы» (г. Пенза).
Второе место – «Разбойники» (г. Пенза).
Третье место – «Адреналин» (г. Пенза).
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 15 мая 2017
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