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 Понедельник, 15 мая 2017
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В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд
Сегодня в Пензе
 

Уже несколько лет министерство физической культуры и спорта Пензенской области и федерация пейнтбола Пензенской области приглашают в Пензу лучшие команды Приволжского федерального округа на отборочный этап Кубка России. Пенза всегда отличалась отличной подготовкой и высоким уровнем проведением турнира такого уровня. Благодаря этому, нашему городу доверяют открывать новый пейнтбольный сезон.

В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд.

Одновременно с Кубком России проходил чемпионат Пензенской области. В этот раз в Чемпионате участвовало 6 команд, которые определили чемпиона Пензенской области 2017 года.

Пензенцы выступили в Кубке России, где в этот раз показали отличный результат, завоевав «золото», два «серебра» и две «бронзы».

В турнирах приняли участие около двухсот спортсменов, тренеров и судей. Соревнования длились более двенадцати часов, с 9 до 21.30. Закончился турнир под лучами прожекторов стадиона.

Участники соревнований и победители поблагодарили федерацию пейнтбола Пензенской области за отличную организацию и радушный прием.

Результаты Кубка России.

Дивизион 2:

Первое место – «Чингизхан» (г. Казань).

Второе место – «Кемперы» (г. Пенза).

Третье место – «Спарта» (г. Пенза).

Дивизион 3:

Первое место – «Рубикон» (г. Уфа).

Второе место – «Грей» (г. Самара).

Третье место – «451F» (г. Ульяновск).

Дивизион 4:

Первое место – «Разбойники» (г. Пенза).

Второе место – «Адреналин» (г. Пенза).

Третье место – «Самара» (г. Самара).

Результаты Чемпионата Пензенской области по пейнтболу.

Первое место – «Кемперы» (г. Пенза).

Второе место – «Разбойники» (г. Пенза).

Третье место – «Адреналин» (г. Пенза).

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 15 мая 2017
2017-05-15
В отборочном этапе Кубка России по пейнтболу участвовало 16 команд
 Пензенцы выступили на Кубке России, где в этот раз показали отличный результат, завоевав «золото», два «серебра» и две «бронзы»
 
2017-05-15
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