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Еще 400 миллионов рублей будет выделено на ремонт пензенских дорог
Сегодня в Пензе
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По поручению главы областной исполнительной власти были проанализированы обращения граждан, поступившие в адрес губернатора в ходе избирательной кампании, а также во время посещения городов и районов Пензенской области. В частности, вопросы, касающиеся приведения в нормативное состояние дорог на территориях городских округов и муниципальных образований.
По поручению главы областной исполнительной власти были проанализированы обращения граждан, поступившие в адрес губернатора в ходе избирательной кампании, а также во время посещения городов и районов Пензенской области. В частности, вопросы, касающиеся приведения в нормативное состояние дорог на территориях городских округов и муниципальных образований.
Новость: Правительство Пензенской области 15 мая 2017
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