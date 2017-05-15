Еще 400 миллионов рублей будет выделено на ремонт пензенских дорог

По поручению главы областной исполнительной власти были проанализированы обращения граждан, поступившие в адрес губернатора в ходе избирательной кампании, а также во время посещения городов и районов Пензенской области. В частности, вопросы, касающиеся приведения в нормативное состояние дорог на территориях городских округов и муниципальных образований.



«За два года немало сделано по улучшению состояния транспортной сети региона, но ещё больше проблем осталось. В этой связи мною принято решение о выделении 406 миллионов рублей дополнительно на ремонт дорог Пензенской области», - проинформировал глава субъекта федерации участников совещания.



«Министерству финансов области необходимо провести соответствующую работу и подготовить предложения по внесению изменений в региональный бюджет. Также надо проработать вопрос с Законодательным Собранием региона о проведении сессии в срок до 25 мая текущего года, чтобы как можно скорее направить дополнительные средства на реконструкцию автодорог», - пояснил он.



В результате протяжённость отремонтированного дорожного полотна в 2017 году увеличится на 145 километров. Будет обновлено 19 автотранспортных объектов, которыми, в том числе, смогут пользоваться жители 10-ти крупных сёл Пензенской области.

Новость: Правительство Пензенской области 15 мая 2017