В Пензенском социально-педагогическом колледже с 16 по 19 мая пройдет Фестиваль науки и творчества. В рамках фестиваля пройдет выставка творческих работ педагогов и обучающихся «Волшебный мир творчества», фотовыставка «Мир глазами студента», конкурс индивидуальных проектов и научные студенческие чтения, мастер-классы, областная олимпиада для студентов колледжей и техникумов по иностранному языку и семинар преподавателей иностранного языка учреждений среднего профессионального обучения Пензенской области.

В фестивале примут участие в качестве экспертов: генеральный директор Академии тренинга РА Роза Анохина, доцент кафедры «Педагогика и психология» ПГУ Владимир Быковский, заведующая культурно-образовательным отделом ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Татьяна Черникова, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Пензенского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте Александр Канунник, к. и. н., доцент кафедры Кадастра недвижимости и права ПГУАС Александр Сучилкин.

Учителя Многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы проведут мастер-класс для студентов и преподавателей колледжа «Конструирование современного урока: версии решений».

Обучающий семинар для преподавателей иностранного языка «Некоторые способы рефлексии учебно-познавательной деятельности обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» в условиях современной образовательной парадигмы» проведет к. п. н., доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ПГУ Ирина Воеводина.

В рамках фестиваля также пройдет отчетный концерт творческих коллективов колледжа.

Закрытие Фестиваля науки и творчества состоится 19 мая в 13.30 в актовом зале колледжа по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 3.