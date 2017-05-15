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Фестиваль науки и творчества
Сегодня в Пензе
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В Пензенском социально-педагогическом колледже с 16 по 19 мая пройдет Фестиваль науки и творчества. В рамках фестиваля пройдет выставка творческих работ педагогов и обучающихся «Волшебный мир творчества», фотовыставка «Мир глазами студента», конкурс индивидуальных проектов и научные студенческие чтения, мастер-классы, областная олимпиада для студентов колледжей и техникумов по иностранному языку и семинар преподавателей иностранного языка учреждений среднего профессионального обучения Пензенской области. В фестивале примут участие в качестве экспертов: генеральный директор Академии тренинга РА Роза Анохина, доцент кафедры «Педагогика и психология» ПГУ Владимир Быковский, заведующая культурно-образовательным отделом ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Татьяна Черникова, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Пензенского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте Александр Канунник, к. и. н., доцент кафедры Кадастра недвижимости и права ПГУАС Александр Сучилкин. Учителя Многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы проведут мастер-класс для студентов и преподавателей колледжа «Конструирование современного урока: версии решений». Обучающий семинар для преподавателей иностранного языка «Некоторые способы рефлексии учебно-познавательной деятельности обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» в условиях современной образовательной парадигмы» проведет к. п. н., доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ПГУ Ирина Воеводина. В рамках фестиваля также пройдет отчетный концерт творческих коллективов колледжа. Закрытие Фестиваля науки и творчества состоится 19 мая в 13.30 в актовом зале колледжа по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 3.
В Пензенском социально-педагогическом колледже с 16 по 19 мая пройдет Фестиваль науки и творчества. В рамках фестиваля пройдет выставка творческих работ педагогов и обучающихся «Волшебный мир творчества», фотовыставка «Мир глазами студента», конкурс индивидуальных проектов и научные студенческие чтения, мастер-классы, областная олимпиада для студентов колледжей и техникумов по иностранному языку и семинар преподавателей иностранного языка учреждений среднего профессионального обучения Пензенской области.
В фестивале примут участие в качестве экспертов: генеральный директор Академии тренинга РА Роза Анохина, доцент кафедры «Педагогика и психология» ПГУ Владимир Быковский, заведующая культурно-образовательным отделом ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Татьяна Черникова, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Пензенского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте Александр Канунник, к. и. н., доцент кафедры Кадастра недвижимости и права ПГУАС Александр Сучилкин.
Учителя Многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы проведут мастер-класс для студентов и преподавателей колледжа «Конструирование современного урока: версии решений».
Обучающий семинар для преподавателей иностранного языка «Некоторые способы рефлексии учебно-познавательной деятельности обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» в условиях современной образовательной парадигмы» проведет к. п. н., доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ПГУ Ирина Воеводина.
В рамках фестиваля также пройдет отчетный концерт творческих коллективов колледжа.
Закрытие Фестиваля науки и творчества состоится 19 мая в 13.30 в актовом зале колледжа по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 3.
Новость: Министерство образования Пензенской области 15 мая 2017
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