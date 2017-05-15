Выявлены несоответствия маркировки образца лекарственного препарата для ветеринарного применения «Тетрамизол 20% БТ»

В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 25.04.2017 года №ФС-НВ-2/8125, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие маркировки образца лекарственного препарата «Тетрамизол 20% БТ», зарегистрированного в Республике Беларусь за №4191-10-13 БСПА (серия 245220914, срок годности 22.09.2017), производства ООО «Белэкотехника» Республики Беларусь, требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», отобранного Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения.

В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.