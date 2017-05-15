Новые квартиры с отделкой

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Новостройки с отделкой: новый актуальный тренд на рынке недвижимости
Сегодня в Пензе
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Первичный рынок недвижимости постоянно испытывает внутренние структурные изменения и трансформации спроса. В лидеры рынка вырываются то одна, то другая строительная компании, а покупатели постоянно меняют свои требования к новому жилью. Однако, несмотря на такие непростые условия работы, крупнейшим строительным организациям всё-таки удаётся подстраиваться под клиента, предлагая ему именно то, что он хочет получить. Одним из новых веяний в индустрии жилого домостроения является строительство многоквартирных домов с отделкой. Речь идёт о внутренней отделке квартир. Всё больше строительных организаций предлагают покупателям квартиры с отделкой, которые сейчас пользуются самым большим спросом. Такая ситуация наблюдается как в столице, так и в регионах. Например, желающих посмотреть все новостройки с отделкой в Ярославле с каждым днём становится всё больше, и продажи такой недвижимости растут опережающими темпами. Покупатели предпочитают приобретать квартиры в новых, только что построенных домах, с уже готовой отделкой, потому что это удобно и выгодно. Рассмотрим более детально все преимущества приобретения нового жилья с отделкой «под ключ». Стремительный рост спроса на первичную жилую недвижимость с готовой отделкой связывают, прежде всего, с тем, что сегодня, в период кризиса, покупатели особенно внимательно считают свои деньги и не хотят переплачивать. Квартиры с отделкой стоят дороже, чем просто «голые стены», но разница в цене меньше стоимости ремонта. Это вовсе не означает, что ремонт от застройщика является менее качественным. Экономия в данном случае достигается за счёт таких факторов: Таким образом, рост спроса на жильё с готовой отделкой связан, прежде всего, с экономической выгодой – покупать готовые для жизни квартиры дешевле, чем делать ремонт самостоятельно. К тому же, это возможность переехать уже сегодня, а не откладывать новоселье на несколько ремонтных лет.
Первичный рынок недвижимости постоянно испытывает внутренние структурные изменения и трансформации спроса. В лидеры рынка вырываются то одна, то другая строительная компании, а покупатели постоянно меняют свои требования к новому жилью. Однако, несмотря на такие непростые условия работы, крупнейшим строительным организациям всё-таки удаётся подстраиваться под клиента, предлагая ему именно то, что он хочет получить.
Одним из новых веяний в индустрии жилого домостроения является строительство многоквартирных домов с отделкой. Речь идёт о внутренней отделке квартир. Всё больше строительных организаций предлагают покупателям квартиры с отделкой, которые сейчас пользуются самым большим спросом. Такая ситуация наблюдается как в столице, так и в регионах. Например, желающих посмотреть все новостройки с отделкой в Ярославле с каждым днём становится всё больше, и продажи такой недвижимости растут опережающими темпами. Покупатели предпочитают приобретать квартиры в новых, только что построенных домах, с уже готовой отделкой, потому что это удобно и выгодно. Рассмотрим более детально все преимущества приобретения нового жилья с отделкой «под ключ».
Стремительный рост спроса на первичную жилую недвижимость с готовой отделкой связывают, прежде всего, с тем, что сегодня, в период кризиса, покупатели особенно внимательно считают свои деньги и не хотят переплачивать. Квартиры с отделкой стоят дороже, чем просто «голые стены», но разница в цене меньше стоимости ремонта. Это вовсе не означает, что ремонт от застройщика является менее качественным. Экономия в данном случае достигается за счёт таких факторов:
Таким образом, рост спроса на жильё с готовой отделкой связан, прежде всего, с экономической выгодой – покупать готовые для жизни квартиры дешевле, чем делать ремонт самостоятельно. К тому же, это возможность переехать уже сегодня, а не откладывать новоселье на несколько ремонтных лет.
Новость: Новости партнеров 15 мая 2017
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Новости партнеров
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