Первичный рынок недвижимости постоянно испытывает внутренние структурные изменения и трансформации спроса. В лидеры рынка вырываются то одна, то другая строительная компании, а покупатели постоянно меняют свои требования к новому жилью. Однако, несмотря на такие непростые условия работы, крупнейшим строительным организациям всё-таки удаётся подстраиваться под клиента, предлагая ему именно то, что он хочет получить.

Новые квартиры с отделкой

Одним из новых веяний в индустрии жилого домостроения является строительство многоквартирных домов с отделкой. Речь идёт о внутренней отделке квартир. Всё больше строительных организаций предлагают покупателям квартиры с отделкой, которые сейчас пользуются самым большим спросом. Такая ситуация наблюдается как в столице, так и в регионах. Например, желающих посмотреть все новостройки с отделкой в Ярославле с каждым днём становится всё больше, и продажи такой недвижимости растут опережающими темпами. Покупатели предпочитают приобретать квартиры в новых, только что построенных домах, с уже готовой отделкой, потому что это удобно и выгодно. Рассмотрим более детально все преимущества приобретения нового жилья с отделкой «под ключ».

Плюсы покупки жилья с отделкой

Стремительный рост спроса на первичную жилую недвижимость с готовой отделкой связывают, прежде всего, с тем, что сегодня, в период кризиса, покупатели особенно внимательно считают свои деньги и не хотят переплачивать. Квартиры с отделкой стоят дороже, чем просто «голые стены», но разница в цене меньше стоимости ремонта. Это вовсе не означает, что ремонт от застройщика является менее качественным. Экономия в данном случае достигается за счёт таких факторов:

Экономия на объёме. Осуществляя отделку всех квартир, исполнитель выходит на минимальные издержки, что делает себестоимость ремонтных работ ниже.

Экономия на времени. Ремонт от застройщика делают опытные профессионалы, которые уже набили руку и выполняют работы качественно и быстро.

Отсутствие отходов. Выполняя отделочные работы во всём доме, застройщик выходит на минимальный объём отходов, потому что неиспользованный материал с одной квартиры находит применение в ремонте другой.

Таким образом, рост спроса на жильё с готовой отделкой связан, прежде всего, с экономической выгодой – покупать готовые для жизни квартиры дешевле, чем делать ремонт самостоятельно. К тому же, это возможность переехать уже сегодня, а не откладывать новоселье на несколько ремонтных лет.