В Пензе отметили День семьи

Детским смехом и улыбками в Многофункциональном молодежном центре встречали участников городского праздника. Среди приглашенных – многодетные семьи, состоящие на учете в центрах социального обслуживания. Вместе они представили выставку, где рассказали о себе и своих увлечениях.

С Международным днем семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, пензенцев поздравил Глава администрации. Виктор Кувайцев отметил неоценимую роль семьи в современном обществе, а также подчеркнул, что муниципалитет проводит большую работу, направленную на укрепление ее института.

«Муниципальная власть в городе старается сделать всё и через социальное управление в том числе, чтобы институт семьи был престижным. Многие наши жилищные программы сегодня сопровождают и поддерживают материнство и детство», – заметил Глава администрации г. Пензы.

Поддержкой социальных программ пользуются более 13 тыс. семей. Благодаря жилищным сертификатам, десятки семей смогли улучшить свои жилищные условия.

«Наша молодёжь этими программами активно пользуется, благодаря им у нас увеличилась рождаемость. Буквально пять лет назад эта цифра по итогам года была около двух с половиной тысяч, сегодня она приближается к 6 тысячам детей год», – подчеркнул Виктор Кувайцев.

За большой вклад в воспитание детей многодетным семьям вручили благодарности Главы администрации и памятные подарки.