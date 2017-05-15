Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 15 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензе отметили День семьи
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Детским смехом и улыбками в Многофункциональном молодежном центре встречали участников городского праздника. Среди приглашенных –  многодетные семьи, состоящие на учете в центрах социального обслуживания. Вместе они представили выставку, где рассказали о себе и своих увлечениях.

С Международным днем семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, пензенцев поздравил Глава администрации. Виктор Кувайцев отметил неоценимую роль семьи в современном обществе, а также подчеркнул, что  муниципалитет проводит большую работу, направленную на укрепление ее института.

«Муниципальная власть в городе старается сделать всё и через социальное управление в том числе, чтобы институт семьи был престижным. Многие наши жилищные программы сегодня сопровождают и поддерживают материнство и детство», – заметил Глава администрации г. Пензы.

Поддержкой социальных программ пользуются более 13 тыс. семей. Благодаря жилищным сертификатам, десятки семей смогли улучшить свои жилищные условия.

«Наша молодёжь этими программами активно пользуется, благодаря им у нас увеличилась рождаемость. Буквально пять лет назад эта цифра по итогам года была около двух с половиной тысяч, сегодня она приближается к 6 тысячам детей год», – подчеркнул Виктор Кувайцев.

За большой вклад в воспитание детей многодетным семьям вручили благодарности Главы администрации и памятные подарки.

Новость: Елена Кандрина 15 мая 2017
2017-05-15
Губернатор распорядился провести обучающие семинары для организаторов пляжного отдыха
 Оперативное совещание в Правительстве Пензенской области
 
2017-05-15
Пензенский театр покажет на тамбовской сцене спектакль «Путь левой руки»
 Пензенский театр вновь едет на главный актерский фестиваль России
 
2017-05-15
За помощью к специалистам психиатрического профиля обратились 22 взрослых
 Субботняя акция «День психиатра»
 
2017-05-15
Начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин отчитался перед депутатами городской Думы на заседания постоянной комиссии городской Думы
 Вопросы ЖКХ и благоустройство города
 
2017-05-15
В Пензенском драматическом театре начались репетиции сразу двух новых постановок
 В драмтеатре репетируют два новых спектакля — для взрослых и для детей
 
2017-05-15
Продолжается работа по реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
 В настоящее время в жилом районе Заря функционирует второй корпус средней школы №52
 
2017-05-15
Несовершеннолетние преступники
Общественники посетили детей в ЦВСНП
 
2017-05-15
С ВЕТЕРКОМ!
В Пензе неcовершеннолетний украл скутер
 
2017-05-15
На территории Каменского района выявлен и пресечен случай незаконной охоты
 Гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет
 
2017-05-15
100 миллионов рублей выделят на приобретение автобусов большой вместимости на газомоторном топливе
 На оперативном совещании Губернатор сообщил, что данный экологичный вид транспорта закупается для областного центра
 
2017-05-15
Детской лиге плавания «Поволжье» пензенские единороссы подарили спортивную экипировку
 После первого тура дебатов юные спортсмены с участниками предварительного голосования сделали общее фото на память
 
2017-05-15
Состоялся комиссионный прием выполненных работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»
 По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева
 
2017-05-15
Директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции - победитель Всероссийского конкурса
 Около 100 работ из различных областей, краев, автономных округов Российской Федерации поступило на конкурс
 
2017-05-15
Заместитель главы администрации города Юрий Ильин рассказал журналистам о реализации масштабного для города Пензы проекта
 В Пензе приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-05-15
«Инноваториум – 2017»
В Пензе прошла выставка инновационного творчества
 

Новости партнеров
 
На сайте: 18ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru