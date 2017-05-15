В течение двух дней на базе ККЗ «Пенза» работала интерактивная площадка «Инноваториум – 2017». Здесь, под девизом «Создаем будущее» школьники и студенты представили последние разработки в различных областях: науки, образования, бизнеса.

«Это массово- габаритные макеты, в которые установлена оборудование лазерной атаки. Сюда встроена электроника, датчики поражения. Это используется для развлечений, но даже и силовые структуры используют эти макеты для тренировок» , – рассказывает Михаил Спицын, участник выставки «Инноваториум – 2017».

«Инноваториум – 2017» – это своеобразный путь, где можно увидеть своими глазами, как действуют законы физики, а также узнать, как воплощаются в жизнь современные разработки пензенских предприятий.

«На выставке у нас представлены площадки Центра молодежного инновационного творчества, музея науки, предприятий. Площадка «Роботы» пользуется большой популярностью, есть площадка «Научное шоу». Всего у нас 9 площадок», – рассказывает Елена Борисова, участник команды организаторов выставки «Инноваториум – 2017».

Для учеников 7-11 классов студентка кафедры «Физика» ПГУ представила учебно-методический комплекс «Увлекательная реальность».

«Очень трудно изучать физику, когда не можешь представить те или иные явления. На экране видно, как протекает ток, как распадаются ядра урана или как проходят различные опыты. Также эта программа поможет делать различные измерения при лабораторных работах», – рассказывает Ольга Христнич, участница выставки «Инноваториум – 2017».

Глава региона высоко оценил и отметил профессиональный уровень представленных проектов, рекомендовав активнее привлекать ребят к работе. Иван Белозерцев призвал не останавливаться на достигнутом, ежегодно обновлять экспозицию выставки и готовить новые разработки, чтобы поддерживать интерес подрастающего поколения. Всего за два дня «Инноваториум – 2017» собрал более 3000 посетителей.