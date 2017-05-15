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Заместитель главы администрации города Юрий Ильин рассказал журналистам о реализации масштабного для города Пензы проекта
Сегодня в Пензе
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В Пензе приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Заместитель главы администрации города Юрий Ильин рассказал журналистам о реализации этого масштабного для города Пензы проекта. Как сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин, началась активная фаза реализации проекта по реконструкции дорог. Предполагается ремонт на 64 объектах. Общая протяженность - 66,8 км, площадь - около 783 кв. км. Помимо этого, выполняется большой объем работ, связанных с безопасностью дорожного движения, на эти цели заложено 100 миллионов. Ведутся модернизация и установка новых светофоров и знаков, оборудование заездных карманов, искусственных неровностей, свыше 11 км пешеходных ограждений, нанесение разметки - все это будет способствовать ликвидации мест дорожных происшествий. - Устройством пешеходных ограждений займется рязанская компания, установкой светофорных объектов - компания из Уфы. Дорожный ремонт будут проводить крупные пензенские организации, которые зарекомендовали себя положительно в прошлом году. Мы рады, что выполнение работ будет в надежных руках. Если придется вести работы в рамках гарантийного обслуживания, есть уверенность, что сделают,- отметил Юрий Ильин. Юрий Ильин также перечислил объекты, на которых будут выполнены работы на сэкономленные средства, а также сообщил, что принят первый объект – дорога вокруг памятника Победы, которую делали к 9 Мая. Качество материалов соответствует всем требованиям.
В Пензе приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Заместитель главы администрации города Юрий Ильин рассказал журналистам о реализации этого масштабного для города Пензы проекта.
Как сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин, началась активная фаза реализации проекта по реконструкции дорог. Предполагается ремонт на 64 объектах. Общая протяженность - 66,8 км, площадь - около 783 кв. км.
Помимо этого, выполняется большой объем работ, связанных с безопасностью дорожного движения, на эти цели заложено 100 миллионов. Ведутся модернизация и установка новых светофоров и знаков, оборудование заездных карманов, искусственных неровностей, свыше 11 км пешеходных ограждений, нанесение разметки - все это будет способствовать ликвидации мест дорожных происшествий.
- Устройством пешеходных ограждений займется рязанская компания, установкой светофорных объектов - компания из Уфы. Дорожный ремонт будут проводить крупные пензенские организации, которые зарекомендовали себя положительно в прошлом году. Мы рады, что выполнение работ будет в надежных руках. Если придется вести работы в рамках гарантийного обслуживания, есть уверенность, что сделают,- отметил Юрий Ильин.
Юрий Ильин также перечислил объекты, на которых будут выполнены работы на сэкономленные средства, а также сообщил, что принят первый объект – дорога вокруг памятника Победы, которую делали к 9 Мая. Качество материалов соответствует всем требованиям.
Новость: Администрация города Пензы 15 мая 2017
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