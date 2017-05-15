В начале 2017 года стартовал Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс» для руководителей образовательных организаций. Конкурс проводился под эгидой Международной славянской академии науки образования, искусств и культуры. Около 100 работ из различных областей, краев, автономных округов Российской Федерации поступило на конкурс. Пензенскую область представила директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Татьяна Разова с работой «Эффективное управление качеством образования в Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции». По итогам работы жюри ее работа в номинации «Эффективное управление качеством образования» получила Золотую медаль конкурса.

Новость: Министерство образования Пензенской области 15 мая 2017