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Директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции - победитель Всероссийского конкурса
Сегодня в Пензе
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В начале 2017 года стартовал Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс» для руководителей образовательных организаций. Конкурс проводился под эгидой Международной славянской академии науки образования, искусств и культуры. Около 100 работ из различных областей, краев, автономных округов Российской Федерации поступило на конкурс. Пензенскую область представила директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Татьяна Разова с работой «Эффективное управление качеством образования в Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции». По итогам работы жюри ее работа в номинации «Эффективное управление качеством образования» получила Золотую медаль конкурса.
В начале 2017 года стартовал Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс» для руководителей образовательных организаций. Конкурс проводился под эгидой Международной славянской академии науки образования, искусств и культуры.
Около 100 работ из различных областей, краев, автономных округов Российской Федерации поступило на конкурс. Пензенскую область представила директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Татьяна Разова с работой «Эффективное управление качеством образования в Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции». По итогам работы жюри ее работа в номинации «Эффективное управление качеством образования» получила Золотую медаль конкурса.
Новость: Министерство образования Пензенской области 15 мая 2017
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