По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева состоялся комиссионный прием выполненных работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на кольце вокруг монумента воинской и трудовой доблести пензенцев .

В состав комиссии вошли заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, директор Департамента ЖКХ города Андрей Скрипкин и другие ответственные лица.

Осматривая участок дороги на проспекте Победы, Юрий Олегович выразил недовольство по поводу образовавшейся колейности на подъездах к кольцу. Он поручил Департаменту ЖКХ города обязать ООО «Пензавтодор» в рамках гарантийных обязательств устранить неровности.

В этот день он также осмотрел территорию площади им. В.И. Ленина, где запланировано полная замена асфальтового покрытия, а также мощение тротуаров плиткой. На данный момент здесь уже ведутся работы по фрезеровке асфальтового покрытия.