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Состоялся комиссионный прием выполненных работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»
Сегодня в Пензе
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По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева состоялся комиссионный прием выполненных работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на кольце вокруг монумента воинской и трудовой доблести пензенцев . В состав комиссии вошли заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, директор Департамента ЖКХ города Андрей Скрипкин и другие ответственные лица. Осматривая участок дороги на проспекте Победы, Юрий Олегович выразил недовольство по поводу образовавшейся колейности на подъездах к кольцу. Он поручил Департаменту ЖКХ города обязать ООО «Пензавтодор» в рамках гарантийных обязательств устранить неровности. В этот день он также осмотрел территорию площади им. В.И. Ленина, где запланировано полная замена асфальтового покрытия, а также мощение тротуаров плиткой. На данный момент здесь уже ведутся работы по фрезеровке асфальтового покрытия.
По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева состоялся комиссионный прием выполненных работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на кольце вокруг монумента воинской и трудовой доблести пензенцев .
В состав комиссии вошли заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, директор Департамента ЖКХ города Андрей Скрипкин и другие ответственные лица.
Осматривая участок дороги на проспекте Победы, Юрий Олегович выразил недовольство по поводу образовавшейся колейности на подъездах к кольцу. Он поручил Департаменту ЖКХ города обязать ООО «Пензавтодор» в рамках гарантийных обязательств устранить неровности.
В этот день он также осмотрел территорию площади им. В.И. Ленина, где запланировано полная замена асфальтового покрытия, а также мощение тротуаров плиткой. На данный момент здесь уже ведутся работы по фрезеровке асфальтового покрытия.
Новость: Администрация города Пензы 15 мая 2017
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