Детской лиге плавания «Поволжье» пензенские единороссы подарили спортивную экипировку

Состоялись очередные дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». На них присутствовали председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков и юные спортсмены.

Представители детской лиги плавания пришли на дебаты, чтобы поблагодарить секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина за помощь в приобретении спортивной экипировки.

Дмитрий Беляков отметил, что в рамках партийной программы «Детский спорт» оказана существенная поддержка в становлении и развитии правления детской лиги плавания «Поволжье».

«Четверо пензенских спортсменов вошли в сборную команды России и уже завтра в Казани примут участие во Всемирных играх юных соотечественников. Это для нас большая честь. Спасибо партии «Единая Россия», что всегда помогает нам реализовывать наши планы. Мы постараемся оправдать надежды», - сказал он.

Валерий Лидин проинформировал присутствующих, что актуальные вопросы, касающиеся многих сфер жизни общества, на сегодняшний день удается решать благодаря успешной реализации программ партии «Единая Россия».

«Любой, даже казалось бы, сложный вопрос можно решить совместными усилиями. Главное - уметь слышать и быть отзывчивым на просьбы о помощи, – сказал Валерий Лидин, – «Я желаю вам успехов, побед, прославляйте и дальше нашу малую Родину».

После первого тура дебатов юные спортсмены с участниками предварительного голосования сделали общее фото на память.