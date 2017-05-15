100 миллионов рублей выделят на приобретение автобусов большой вместимости на газомоторном топливе

На оперативном совещании Губернатор сообщил, что данный экологичный вид транспорта закупается для областного центра.



Глава Пензенской области напомнил, что решение о выделении субсидии одобрено на сессии регионального парламента, дал соответствующие распоряжения членам правительства и главе администрации города Пензы, которые должны в срочном порядке приступить к реализации поставленной задачи.



«Все документы необходимо оформить в оперативном порядке. Этот вопрос мы рассматривали на совещании, убедительно прошу провести работу с учётом определённого срока - 1 сентября текущего года новые автобусы должны быть поставлены на городские маршруты»,- распорядился глава субъекта федерации.



«Посмотрим, насколько этот проект будет эффективным с точки зрения экономики и качества оказания транспортной услуги. Я не настаиваю на отмене работы автомашин малой вместимости, принцип разумной достаточности комфортных единиц техники на городских маршрутах должен быть обеспечен», - подчеркнул он.

Новость: Правительство Пензенской области 15 мая 2017