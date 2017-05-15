На территории Каменского района выявлен и пресечен случай незаконной охоты

На территории общедоступных охотничьих угодий Каменского района вблизи села Завиваловка сотрудниками охотничьего надзора выявлен и пресечен случай незаконной охоты. Гражданин осуществлял охоту около водного объекта с собранным, заряженным охотничьим оружием. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ. В соответствии с действующим законодательством за осуществление незаконной охоты вне сроков гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 15 мая 2017