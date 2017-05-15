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На территории Каменского района выявлен и пресечен случай незаконной охоты
Сегодня в Пензе
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На территории общедоступных охотничьих угодий Каменского района вблизи села Завиваловка сотрудниками охотничьего надзора выявлен и пресечен случай незаконной охоты. Гражданин осуществлял охоту около водного объекта с собранным, заряженным охотничьим оружием. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ. В соответствии с действующим законодательством за осуществление незаконной охоты вне сроков гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.
На территории общедоступных охотничьих угодий Каменского района вблизи села Завиваловка сотрудниками охотничьего надзора выявлен и пресечен случай незаконной охоты. Гражданин осуществлял охоту около водного объекта с собранным, заряженным охотничьим оружием.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ.
В соответствии с действующим законодательством за осуществление незаконной охоты вне сроков гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 15 мая 2017
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