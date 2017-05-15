Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 15 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
С ВЕТЕРКОМ!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Украл, потому что понравился. В Октябрьском районе Пензы несовершеннолетний подросток в ночное время суток совершил кражу скутера.

«Я подошёл к подъезду, он (скутер) был прицеплен к трубе. Я кусачками перекусил трос и выбросил его, а потом откатил скутер», - рассказывает подозреваемый.

Похищенный скутер, ночной воришка завести не смог из-за неисправности. Поэтому пришлось катить свою добычу до дома своего знакомого. Своему другу подросток объяснил, что транспортное средство принадлежит его родственнику.

«После того, как молодые люди починили скутер, они отправились кататься на нём по улицам Пензы, после чего подозреваемый спрятал транспортное средство в районе улицы Рахманинова. Полицейские обнаружили похищенное имущество и вернули владельцу»,- комментирует Начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по Пензе, Ирина Кудимова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Новость: Мария Сайганова 15 мая 2017
2017-05-15
Губернатор распорядился провести обучающие семинары для организаторов пляжного отдыха
 Оперативное совещание в Правительстве Пензенской области
 
2017-05-15
Пензенский театр покажет на тамбовской сцене спектакль «Путь левой руки»
 Пензенский театр вновь едет на главный актерский фестиваль России
 
2017-05-15
За помощью к специалистам психиатрического профиля обратились 22 взрослых
 Субботняя акция «День психиатра»
 
2017-05-15
Начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин отчитался перед депутатами городской Думы на заседания постоянной комиссии городской Думы
 Вопросы ЖКХ и благоустройство города
 
2017-05-15
В Пензенском драматическом театре начались репетиции сразу двух новых постановок
 В драмтеатре репетируют два новых спектакля — для взрослых и для детей
 
2017-05-15
Продолжается работа по реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
 В настоящее время в жилом районе Заря функционирует второй корпус средней школы №52
 
2017-05-15
Несовершеннолетние преступники
Общественники посетили детей в ЦВСНП
 
2017-05-15
С ВЕТЕРКОМ!
В Пензе неcовершеннолетний украл скутер
 
2017-05-15
На территории Каменского района выявлен и пресечен случай незаконной охоты
 Гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет
 
2017-05-15
100 миллионов рублей выделят на приобретение автобусов большой вместимости на газомоторном топливе
 На оперативном совещании Губернатор сообщил, что данный экологичный вид транспорта закупается для областного центра
 
2017-05-15
Детской лиге плавания «Поволжье» пензенские единороссы подарили спортивную экипировку
 После первого тура дебатов юные спортсмены с участниками предварительного голосования сделали общее фото на память
 
2017-05-15
Состоялся комиссионный прием выполненных работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»
 По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева
 
2017-05-15
Директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции - победитель Всероссийского конкурса
 Около 100 работ из различных областей, краев, автономных округов Российской Федерации поступило на конкурс
 
2017-05-15
Заместитель главы администрации города Юрий Ильин рассказал журналистам о реализации масштабного для города Пензы проекта
 В Пензе приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-05-15
«Инноваториум – 2017»
В Пензе прошла выставка инновационного творчества
 

Новости партнеров
 
На сайте: 15ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru