С ВЕТЕРКОМ!

Украл, потому что понравился. В Октябрьском районе Пензы несовершеннолетний подросток в ночное время суток совершил кражу скутера.

«Я подошёл к подъезду, он (скутер) был прицеплен к трубе. Я кусачками перекусил трос и выбросил его, а потом откатил скутер», - рассказывает подозреваемый.

Похищенный скутер, ночной воришка завести не смог из-за неисправности. Поэтому пришлось катить свою добычу до дома своего знакомого. Своему другу подросток объяснил, что транспортное средство принадлежит его родственнику.

«После того, как молодые люди починили скутер, они отправились кататься на нём по улицам Пензы, после чего подозреваемый спрятал транспортное средство в районе улицы Рахманинова. Полицейские обнаружили похищенное имущество и вернули владельцу»,- комментирует Начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по Пензе, Ирина Кудимова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.