Несовершеннолетние преступники

Дети находящиеся в этом центре не совсем обычные. Все они попали в сложную жизненную ситуацию. В своём раннем возрасте каждый из них уже преступил закон. Члены совета при УМВД по Пензенской области пришли посмотреть на то в каких условиях живут малолетние правонарушители.

«В настоящий момент времени в учреждении находятся 6 несовершеннолетних по решению суда 4 из них признаны социально-опасными»,-рассказала заместитель председателя совета при УМВД по Пензенской области, Ольга Логвина.

Ребята, которые находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, как и все дети учатся и навёрстывают все упущенное.

Когда несовершеннолетние правонарушители попадают в центр с ними проводят беседу, затем их отправляют в душ, а после чего они отправляются в общую комнату.

Члены совета при УМВД по Пензенской области проверили здание, где живут и учатся маленькие преступники и пришли к такому выводу.

«Мы проверили условия содержания. Корпус отремонтирован хорошо, состояние всех помещений, мебели вполне удовлетворительное»,-пояснила заместитель председателя совета при УМВД по Пензенской области, Ольга Логвина.

Также они пообщались с ребятами о их будущем, о том чем они собираются заниматься дальше после освобождения.

«Общее впечатление, что дети чувствуют себя свободно, спокойно общаются на все темы, то есть никаких проблем с их содержанием нет, никаких пожеланий не было»,-подчеркнула Ольга Логвина.

«Пообщавшись с подростками видно, что к счастью дети понимают, что совершили преступление, что несут за него определённое наказание»,-добавил священник, руководитель по взаимодействию с правоохранительными органами, Виктор Сторожев.

У всех ребят планы на будущее связаны с получением образования. Члены совета при УМВД по Пензенской области, надеются на то, что пребывание детей в центре временного содержание натолкнут их на правильный жизненный путь.