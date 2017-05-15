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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 15 мая 2017
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Продолжается работа по реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
Сегодня в Пензе
 

В настоящее время в жилом районе Заря функционирует второй корпус средней школы №52 г. Пензы, рассчитанный на 200 мест, в котором обучается 113 школьников с 1 по 9 классы (56,5% от предельной наполняемости). 
  
Проведенный Управлением образования анализ в новых объектах общего образования показал необходимость строительства школы в 2019 году при условии продолжения жилищного строительства в данном микрорайоне. С целью обеспечения безопасного подвоза до места обучения детей и подростков, проживающих в закрепленных микрорайонах, общеобразовательному учреждению выделен школьный автобус. 
На данный момент в рассматриваемом микрорайоне ведется строительство детского сада на 175 мест. Срок ввода объекта по контракту - в текущем году. 

По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, медицинское обслуживание жителей жилого района Заря осуществляется в амбулатории врача общей практики №6 ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Молодежная, 14. Детское население прикреплено к детской поликлинике №6 ГБУЗ «Городская детская поликлиника», расположенной по адресу: г. Пенза, 1-й пр. Рахманинова, д. 12.
  
Документацией по планировке территории, ограниченной улицей Новоселов, прудом, существующей застройкой по 4-му Садовому проезду, проектируемой дорогой севернее микрорайона №6 жилого района «Заря-1», предусмотрено: размещение амбулаторно-поликлинического учреждения, состоящего из взрослого отделения на 253 посещений в смену и детского отделения на 35 посещений в смену; размещение объекта КБО; строительство магазина торговой площадью не более 600 кв.м.;  размещение физкультурно-оздоровительного сооружения; строительство школы;  строительство двух детских садов; размещение пожарного депо. 

Ведется строительство магазина, открытие которого запланировано на май 2017 года. На территории микрорайона размещены объекты нестационарной торговли, обеспечивающие население товарами первой необходимости продовольственной и непродовольственной группы. По ул. Новоселов планируется строительство здания торгового центра. 

По программе «Газпром-детям» построена открытая универсальная спортивная площадка площадью 778,5 кв.м. Также на территории микрорайона построен пожарный пост. 

Структура проектируемой улично-дорожной сети состоит из улиц местного значения двустороннего движения. Движение общественного транспорта представлены маршрутом автобусов малого класса №25 «Нефтяник – Центральный рынок» 15 единицами подвижного состава и 2 автобусами среднего класса марки ПАЗ-320414-04. Места остановки предусмотрены по ул. Новоселов. 

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