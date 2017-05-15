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Продолжается работа по реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
Сегодня в Пензе
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В настоящее время в жилом районе Заря функционирует второй корпус средней школы №52 г. Пензы, рассчитанный на 200 мест, в котором обучается 113 школьников с 1 по 9 классы (56,5% от предельной наполняемости). По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, медицинское обслуживание жителей жилого района Заря осуществляется в амбулатории врача общей практики №6 ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Молодежная, 14. Детское население прикреплено к детской поликлинике №6 ГБУЗ «Городская детская поликлиника», расположенной по адресу: г. Пенза, 1-й пр. Рахманинова, д. 12.
В настоящее время в жилом районе Заря функционирует второй корпус средней школы №52 г. Пензы, рассчитанный на 200 мест, в котором обучается 113 школьников с 1 по 9 классы (56,5% от предельной наполняемости).
По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, медицинское обслуживание жителей жилого района Заря осуществляется в амбулатории врача общей практики №6 ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Молодежная, 14. Детское население прикреплено к детской поликлинике №6 ГБУЗ «Городская детская поликлиника», расположенной по адресу: г. Пенза, 1-й пр. Рахманинова, д. 12.
Новость: Администрация города Пензы 15 мая 2017
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