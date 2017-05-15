На этой неделе в Пензенском драматическом театре начались репетиции сразу двух новых постановок.

10 мая актеры под руководством московского режиссера Павла Артемьева приступили к работе над бенефисным спектаклем заслуженной артистки России Натальи Старовойт по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Премьера планируется к закрытию сезона — в начале июля. Подробнее о будущей постановке мы расскажем на сайте в ближайшее время.

12 мая прошла первая читка новой сказки для малой сцены. Заслуженный артист России Василий Конопатин будет ставить для маленьких зрителей пьесу Галины Латышевой «Рукавичка» по мотивам одноименной русской народной сказки — одного из вариантов известного сюжета про теремок, когда в оброненной рукавице устроили себе «общежитие» самые разные лесные звери. В спектакле заняты Артем Тихомиров (Пёс), Наталья Прокошкина (Мышь), Юлия Кузнецова и Ольга Панина (Заяц), Юлия Кошкина и Марина Матвевнина (Лиса), Сергей Пахомов и Алексей Болдырев (Волк), Мария Соловьева и Юлия Черемухина (Медведица). Над декорацией работает главный художник Олег Авдонин, над костюмами — художник Марина Смельчакова, музыку сочиняет композитор Александр Корольков.