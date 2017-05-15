Начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин отчитался перед депутатами городской Думы на заседания постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству.

В частности, Андрей Гришин проинформировал депутатов о деятельности администрации города Пензы по организации в границах города Пензы электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, об итогах отопительного сезона 2016 – 2017 годов, а также об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей города Пензы и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Окончательное решение по представленным решениям будет принято на сессии городской Думы, которая состоится в конце мая текущего года.