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Начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин отчитался перед депутатами городской Думы на заседания постоянной комиссии городской Думы
Сегодня в Пензе
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Начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин отчитался перед депутатами городской Думы на заседания постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству. В частности, Андрей Гришин проинформировал депутатов о деятельности администрации города Пензы по организации в границах города Пензы электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, об итогах отопительного сезона 2016 – 2017 годов, а также об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей города Пензы и организации обустройства мест массового отдыха населения. Окончательное решение по представленным решениям будет принято на сессии городской Думы, которая состоится в конце мая текущего года.
Начальник УЖКХ г.Пензы Андрей Гришин отчитался перед депутатами городской Думы на заседания постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству.
В частности, Андрей Гришин проинформировал депутатов о деятельности администрации города Пензы по организации в границах города Пензы электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, об итогах отопительного сезона 2016 – 2017 годов, а также об исполнении органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей города Пензы и организации обустройства мест массового отдыха населения.
Окончательное решение по представленным решениям будет принято на сессии городской Думы, которая состоится в конце мая текущего года.
Новость: Администрация города Пензы 15 мая 2017
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